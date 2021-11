Landkreis Günzburg

vor 33 Min.

"Sexpresser" setzte Frau aus dem Kreis Günzburg unter Druck

Der Chat fing harmlos an – mit einer Freundschaftsanfrage. Entwickelt hat sich das Ganze zu einem Fall von sogenanntem "Sexpressing".

Was der Unbekannte erreichen wollte. Und was die Polizei rät, damit es gar nicht erst so weit kommt.

Eine Frau geriet in den vergangenen Wochen ins Visier eines sogenannten „Sexpressers“. Anfang des Monats bekam die 26-Jährige der Polizei zufolge über ein soziales Netzwerk eine Freundschaftsanfrage eines ihr bis dahin unbekannten Mannes. Die beiden chatteten zuerst freundschaftlich miteinander. Hieraus entwickelte sich eine intimere Unterhaltung. Aus dem Vertrauensverhältnis heraus machte der Chatpartner der jungen Frau weis, dass er in finanziellen Problemen stecken würde. Die erbetene geringere Geldsumme wies die Frau hieraufhin auf ein ausländisches Konto an. Im weiteren Verlauf wurde der Chatpartner fordernder. Die Frau sollte Nacktaufnahmen von sich fertigen und höhere Geldsummen überweisen. Der Mann drohte mit Weiterleitung intimer Fotos Tatsächlich ließ die 26-Jährige der Internet-Bekanntschaft die Nacktbilder zukommen, aber kein Geld. Zu einer Veröffentlichung der Fotos ist es nach Angaben der Polizei bisher nicht gekommen. Der Mann hatte allerdings gedroht, er werde den Chat mit der Frau beziehungsweise Bilder von ihr an Freunde und Bekannte weiterleiten. Die Polizei rät: "Passen Sie auf, wen sie im Internet liken, mit wem Sie in Kontakt treten. Beim Austausch persönlicher Daten gilt generell Vorsicht." (AZ/ioa)

Themen folgen