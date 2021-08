Sexpressing: Mit verfänglichen Fotos soll ein Mann erpresst werden

Aus harmlosen Flirts wurde schnell bitterer Ernst: Opfer von Sexpressing ist ein junger Mann aus dem Landkreis Günzburg geworden.

Erst war es ein harmloser Flirt, dann wurde mehr daraus - und nun gibt es mächtig Ärger. Im Laufe der letzten Tage wurde ein 18-Jähriger von einer ihm namentlich bekannten Frau über den Facebook-Messenger kontaktiert. Beide fingen an zu flirten. Am Folgetag um die Mittagszeit meldete sich die offensichtlich sympathische Frau wiederum bei dem jungen Mann – diesmal über Videoanruf. Nach dem zweiten Date forderte die Frau dann Geld von ihm, da sie ansonsten verfängliches Material veröffentlichen würde. Der 18-Jährige reagierte richtig und zeigte die Erpressung bei der Polizeiinspektion Günzburg an. Nun laufen die polizeilichen Ermittlungen. (AZ)