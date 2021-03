vor 54 Min.

Landkreis Günzburg: So gelingt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Stolz halten die beim Wettbewerb „Beruf & Familie“ ausgezeichneten Firmeninhaber und Personalchefs ihre Urkunden in die Kamera. Die Preisverleihung fand coronakonform online statt. Ganz neue Einblicke in die Bürowelten gab es damit auch.

Plus Der Landkreis Günzburg zeichnet alle drei Jahre besonders familienfreundliche Betriebe in der Region aus. Wer in diesem Jahr die Preisträger sind und was die Unternehmen alles anbieten.

Von Sandra Kraus

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein Standort- und Wettbewerbsfaktor für Unternehmen und Betriebe geworden. Es geht dabei längst nicht mehr nur um Familien mit kleinen Kindern, sondern auch um Berufstätige, die einen Angehörigen pflegen, oder sich Zeit für ein Ehrenamt oder ein Hobby nehmen wollen. Der Familienfreundlichkeit ist seit 2007 der Wettbewerb „Beruf & Familie“ in Kooperation von Landkreis, Bündnis für Familie, IHK, Kreishandwerkerschaft, Agentur für Arbeit und Sparkasse Günzburg-Krumbach gewidmet. In einer Onlineveranstaltung, die die Regionalmarketing Günzburg organisierte und moderierte, wurden die 19 Preisträger für 2021 bis 2023 ausgezeichnet.

Der Wettbewerb findet alle drei Jahre statt, zum ersten Mal wurden die Insignien den Preisträgern zugeschickt. Das obligatorische Gruppenbild ersetzt ein Bildschirmfoto mit den kleinen Kacheln. Applaus für die erbrachten Leistungen gibt es virtuell. Die Filmpremiere von „Günzburg – mein Landkreis“, der künftig in den sozialen Medien auf den Landkreis aufmerksam machen wird, und die Zaubershow von Sven Larch aus Leipheim lassen sich auch online genießen. Dass Vereinbarkeit gewinnt und familienbewusste Betriebe in der Corona-Krise profitieren, steht für Kirsten Frohnert, die das bundesweit agierende Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“ in Berlin leitet, außer Frage. Familienfreundlichkeit rechne sich, der betriebswirtschaftliche Nutzen übersteige die Investitionen deutlich, so Frohnert.

Fokus der Unternehmen im Landkreis Günzburg liegt auf Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Beruf mit Hobbys

Aktuelle Umfragen bei Unternehmen würden zeigen, dass die Corona-Pandemie den Ausbau familienbewusster Personalmaßnahmen beschleunigt hat. Firmen, die Homeoffice und mobiles Arbeiten, Arbeitszeit-Flexibilität und gute Kommunikation schon vor der Krise etabliert hatten, profitierten davon, indem sie schneller reagieren konnten oder manches leichter zu handhaben war. Eine spontane Online-Abfrage unter den Teilnehmern der Preisverleihung ergibt, dass der Fokus der Maßnahmen in ihren Unternehmen vor allem auf der Kinderbetreuung (76 Prozent) liegt, gefolgt von Angeboten zur Vereinbarkeit von Beruf mit privaten Interessen, Hobby oder Ehrenamt (58 Prozent) und der Pflege von Angehörigen (23 Prozent). Mehrfachnennung war möglich.

In vielen Firmen in der Region wurden während der Pandemie die Angebote ausgeweitet (65 Prozent Zustimmung) oder neu aufgenommen (70 Prozent Zustimmung). Auf die Frage von Kirsten Frohnert, was aus der Krise für die familienbewusste Personalarbeit mit in die Zukunft genommen wird, kommen die Antworten schnell. Kommunikation und Flexibilität wird von vielen geschrieben, aber auch eine noch stärkere Sensibilität an den Tag zu legen, künftig auch an Väter denken zu wollen, Mut zum Ausprobieren zu haben, den Austausch zwischen den Firmen zu pflegen, die Pflege zum Thema zu machen und Probleme gemeinsam lösen zu wollen.

"Familienbewusste Unternehmen haben in der Krise Vorteil"

Frohnert sagt: „Familienbewusste Unternehmen haben nicht nur in der Krise Vorteile. Dank einer Unternehmenskultur, die auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgerichtet ist, einer Arbeitsorganisation, die flexibel individuelle Lebenslagen berücksichtigt, und einer transparenten und verbindlichen Kommunikation im Unternehmen reagieren sie besser und schneller auf Flexibilitätsanforderungen und stellen sich zukunftsfähig auf.“

Auch der Günzburger Landrat Hans Reichhart (CSU) bedankt sich bei allen Unternehmen, nicht nur bei den Ausgezeichneten, die in dieser spannenden und herausfordernden Zeit für Familienfreundlichkeit und eine ausgeglichene Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter stehen. Was die Unternehmen alles anbieten, wurde bei der Preisverleihung deutlich. Homeoffice und flexible Arbeitszeiten, wo es irgendwie möglich ist, sind inzwischen bereits Standard. Es gibt Corona-Hotlines, regelmäßige Informationen auf den Gehaltsabrechnungen, Ferienbetreuung für Kids und Teens, Komplimente-Schokolade und die Erlaubnis zum Mitnehmen von Hunden an den Arbeitsplatz. Angebote für Berufsrückkehrer, Vertrauensarbeitszeit, Fortbildung für Familienangehörige, eine besondere Förderung der Elternzeit für Väter, Betriebsurlaub in Ferienzeiten und steuerfreie Zuschüsse für Kinderbetreuung.

Für die nächsten drei Jahre dürfen die Firmen mit der Auszeichnung werben und auf sich aufmerksam machen. Ausruhen auf dem Erreichten werden sie sich nicht, viele Preisträger wurden nicht zum ersten Mal ausgezeichnet, sondern haben die Vereinbarkeit in ihre Unternehmenskultur fest integriert, wie Laudatoren anmerkten.

Das sind die Preisträger:

Sonderpreisträger Günzburger Steigtechnik, Kling Consult Krumbach, Fachklinik Ichenhausen, XCYDE Leipheim.

Preisträger Bendl Bauunternehmen, Günzburg; Dominikus-Ringeisen-Werk, Ursberg; Erdgas Schwaben, Günzburg; Fleischwerke Zimmermann, Thannhausen; Hutter Trade Günzburg; Kenter Bodenreinigungsmaschinen, Leipheim; Landratsamt Günzburg; Ludo Fact, Jettingen-Scheppach; Martinas Friseure, Krumbach; Reflexa-Werke, Rettenbach; SoCom Krumbach-Niederraunau; Sparkasse Günzburg-Krumbach; Volkshochschule Günzburg; VR-Bank Donau-Mindel; Waldvogel, Leipheim.

