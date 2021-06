Landkreis Günzburg

08.06.2021

So ist die aktuelle Situation der Bäder im Kreis Günzburg

Das Gartenhallenbad Leipheim öffnet am Mittwoch wieder. Es ist nicht das einzige Bad im Landkreis Günzburg, dass für einen Besuch geöffnet hat.

Plus Zum Baden lädt das Wetter noch nicht ein, trotzdem öffnen am Mittwoch viele Bäder im Landkreis Günzburg. Es gibt zwei Ausnahmen, aber am Samstag öffnet ein weiteres Bad.

Der Besuch von Freibädern ist bei einem Blick auf die derzeitigen Temperaturen wahrlich nicht verlockend. Doch das schreckt viele Kommunen nicht davon ab, ihre Türen ab Mittwoch zu öffnen. Zu lange haben sie notgedrungen nicht öffnen dürfen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis war schlichtweg zu hoch. Doch das ist jetzt vorbei. Ab Mittwoch ist es wieder unter Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen erlaubt, die Bäder zu öffnen. Die Situation im Landkreis ist aber nicht einheitlich.

