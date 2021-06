So unterschiedlich sind die Kitagebühren im Landkreis Günzburg

Plus Leipheim erhöht seine schon überdurchschnittlich hohen Gebühren für die Kinderbetreuung. Anlass, einen Blick in andere Städte des Landkreises zu werfen.

Wieviel sollen Eltern dafür zahlen, dass ihr Kind in Kindergarten und Krippe versorgt wird? Im Leipheimer Stadtrat hatte dieses Thema bereits zu heftigen Diskussionen geführt. Letztlich einigte sich der Stadtrat im Mai darauf, die Gebühren moderat zu erhöhen.