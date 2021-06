Landkreis Günzburg

So viele Corona-Schnelltests wurden im Kreis Günzburg zuletzt registriert

Positive Schnelltests müssen durch einen PCR-Test bestätigt werden, um in die Statistik einzufließen.

Plus Das Günzburger Landratsamt betont: Nur wenn ein positiver Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigt wurde, fließt das Ergebnis in die Statistik ein.

Von Christian Kirstges

Zur Frage, warum die Inzidenz im Landkreis Günzburg eine der höchsten in Deutschland ist - am Mittwoch hatte sie bei 122,0 gelegen und war damit weiter gestiegen, am Donnerstag fiel sie und rangiert knapp unter 100 bei 98,4 - und ob dies etwas mit dem stark ausgebauten Test-Angebot zu tun haben könnte, hatte das Landratsamt dieser Tage erklärt, dass nicht alle Schnelltests vom Gesundheitsamt erfasst würden. Insbesondere bei Apotheken und Ärzten gebe es keine Pflicht, diese zu melden.

