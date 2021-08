Landkreis Günzburg

So viele offene Ausbildungsstellen gibt es im Landkreis Günzburg

Plus Am 1. September beginnt in vielen Betrieben die Ausbildung. In welchen Branchen die Unternehmen im Landkreis Günzburg noch Azubis suchen.

Von Julia Greif

Der 1. September ist meist der Stichtag: In den meisten Firmen ist dann Ausbildungsstart. Doch nicht alle Stellen können besetzt werden. In die aktuelle Jahresstatistik der Agentur für Arbeit Donauwörth fließen alle Stellen ein, die vom 1. Oktober vergangenen bis 30. September dieses Jahres gemeldet wurden und noch gemeldet werden. Arbeitsagentursprecherin Christine Jung sagt, dass es bis Ende Juli 867 Ausbildungsstellen gegeben habe, von denen noch 346 unbesetzt sind.

