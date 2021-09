Sommerrätsel: Was den Landkreis Günzburg lebenswert macht

Heimatquiz, Folge 6: Freizeitmöglichkeiten sind ein wichtiger Faktor im Wettbewerb der Regionen. Rund um das Thema dreht sich heute der Rätselspaß.

Ist er wirklich lebens- und liebenswert, dieser Landkreis Günzburg? Fest steht: Man muss nicht in einer Großstadt wohnen, um "Action" zu finden und seine Freizeit abwechslungsreich zu gestalten. Und wer es mal etwas ruhiger angehen möchte, der ist hier ohnehin prima aufgehoben, um schnell in der Natur zu sein. Ein gut ausgebautes Radwegenetz ist Mittel zum Zweck. Mit Aspekten der Freizeit, aber auch des Genusses und der Kontemplation beschäftigen wir uns in der vorerst letzten Folge des großen Sommerrätsels der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten. Die Betonung liegt dabei auf dem Wörtchen "vorerst". Denn ein Finale furioso haben wir noch anzubieten - aber dazu erst in einigen Tagen mehr. Zurück in die Gegenwart! Wie immer haben wir auch zum heutigen Themenfeld sieben Fragen vorbereitet.

Einsendeschluss ist der 13. September

Notieren Sie einfach die Ziffer der Frage und den richtigen Lösungsbuchstaben (also zum Beispiel 1 C, 2 A, 3 A, 4 B usw.). Mailen Sie Ihre Lösung an die Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de. Vergessen Sie das Stichwort "Sommerrätsel 2021" bitte ebenso wenig wie die Angabe Ihrer Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon).

Gehen mehr korrekte Lösungen ein, als es für diese Runde Preise gibt, wird unter allen richtigen Antworten ausgelost. Einsendeschluss ist in den Ferien jeweils am Montag – dieses Mal also am 13. September. Donnerstags verraten wir die Lösung und wer was gewonnen hat. Und dann werden wir kurz danach zum bereits angekündigten Finale bitten.

GZ-Redaktionsleiter Till Hofmann zeigt in einem Workshop, wie gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Foto: Bernhard Weizenegger

Wir verlosen stets einen Erlebnis-Gewinn, der nicht käuflich zu erwerben ist. In Folge sechs haben vier Personen mit jeweils bis zu zwei Begleitpersonen die Möglichkeit, vom Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung, Till Hofmann, zu erfahren, was eine gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ausmacht. In diesem Halbtages-Workshop kommen praktische Übungen nicht zu kurz. Gerade für Ehrenamtliche, beispielsweise in Vereinen, kann das ein wertvoller Fingerzeig sein. Weitere Gewinne sind drei Bücher „Mordgeschichten“ des Kollegen Maximilian Czycz. Er hat historische Mordfälle und -prozesse in der Region aufgegriffen. Da darf man schon jetzt eine spannende Lektüre wünschen. (AZ)

Und das sind in Folge sechs die sieben Fragen des großen Sommerrätsels:

1. Ein Lebensmittel und zugleich ein Luxusprodukt wird in einer Manufaktur in Offingen verkauft. Um was geht es?

A: Trüffel

B: Lebertran

C: Kaviar

Das ist die Nachbildung von Schloss Neuschwanstein im Legoland. Die Frage ist nur, wie viele Legosteine dafür benötigt wurden. Foto: Legoland Deutschland

2. In aller Regel hat das Legoland bei Günzburg mehr Besucher im Jahr als das "Märchenschloss" Neuschwanstein. Das steht übrigens auch nachgebildet als Miniaturmodell im Freizeitpark. Wie viele Legosteine wurden dafür benötigt?

A: 44.444

B: 1.007.117

C: 311.394





3. Das ist in der Region ein Alleinstellungsmerkmal. Denn zwischen Ulm und Augsburg gibt es kein Eisstadion – außer die Städtische Eissporthalle in Burgau. Welchen Namen trägt sie?

A: Brenner-Barm-Arena

B: Eisstadion Burgau

C: Ice Age

Ein Schild zum Gedenken an den Erfinder des Klimmzugs. Wo hängt es? Foto: Till Hofmann

4. Hier muss offenbar mal mal ein starker Mann gelebt haben. Wo hängt denn dieses – nennen wir es mal "Schild mit einem Augenzwinkern"?

A: Thannhauser Tankstelle

B: Behlinger Bauernhof

C: Günzburger Gaststätte





5. Es liest sich wie eine einfache Gebrauchsanweisung für ein allerdings nicht ganz so einfaches Unterfangen: „Entweder Sie versuchen die 150 Meter Wasser mit einem Schlag zu überwinden oder versuchen die kleine Landzunge auf halbem Weg zu treffen.“ Richtig geraten, wir befinden uns auf dem Golfplatz Klingenburg. Wir wollen aber wissen: an welchem Loch?

A: Loch 13

B: Loch 3

C: Loch 19





6. Nahe der Mariengrotte in Maria Vesperbild weist ein Stein auf den Jakobspilgerweg hin – und wie viele Kilometer noch zu gehen sind nach Santiago de Compostela im Westen Spaniens. Und: Wie weit ist es noch?

A: 2522 Kilometer

B: 2252 Kilometer

C: 2225 Kilometer





7. Wie heißt denn die Diskothek vor den Toren Günzburgs?

A: Plus

B: Puls

C: Minus