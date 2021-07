Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kids & Company wegen Betrugs

Plus Die jahrelangen Förderverstöße des Trägervereins haben jetzt die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Das ist bisher über die Ermittlungen bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt gegen Verantwortliche des Trägervereins der Günzburger Kita Kids & Company. Das bestätigte die Strafverfolgungsbehörde am Montag gegenüber unserer Redaktion. Aus "ermittlungstaktischen Gründen" will die Staatsanwaltschaft "zumindest derzeit noch keine weiteren Auskünfte zu diesem Ermittlungsverfahren geben".