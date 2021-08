Stefanie Wagner führt den JU-Kreisvorsitz weitere zwei Jahre

Welche Bilanz die 26-Jährige aus Gundremmingen zieht. Und wer sonst noch Verantwortung im Vorstand der Jungen Union übernimmt.

"Mit einem engagierten Team setzen wir uns auch in den nächsten zwei Jahren weiterhin für eine gute Politik für die junge Generation im Landkreis Günzburg ein", kommentiert die wiedergewählte Kreisvorsitzende Stefanie Wagner ( Gundremmingen) die personelle Besetzung des Vorstands des Kreisverbands der Jungen Union (JU) im Landkreis Günzburg.

Das Interesse an einer Mitarbeit in der Kreis-JU war dieses Jahr besonders groß. Dies sei unter anderem auf das erfolgreiche vergangene Wahlkampfjahr zurückzuführen. Bei der Kommunalwahl im März 2020 trat die JU im Landkreis mit einer eigenen Kreistags-Liste an. Ebenso kandidierte die JU in Krumbach, Thannhausen und Gundremmingen mit einer eigenen Liste für die Stadt- und Gemeinderäte. Mit vier Kreisräten und weiteren fünf Mandatsträgern in den kommunalen Parlamenten stehe die JU für einen tatkräftigen Einsatz für die Zukunft und Entwicklung des Landkreises, so die Kreisvorsitzende Stefanie Wagner.

Zwei Stellvertreterinnen und zwei Stellvertreter

Unterstützt wird die 26-jährige Betriebswirtin von ihren Stellvertretern Moritz Baur ( Günzburg), Florian Kaida (Krumbach), Barbara Lenzgeiger (Jettingen-Scheppach) und Susanne Wohlhöfler (Breitenthal).

Der weitere Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Schatzmeisterin Rebecca Doss (Günzburg); Schriftführer Thomas Wagner (Gundremmingen), Laura Wöllert (Burgau); Geschäftsführer Kornelius Launhardt (Krumbach), Dominik Rieder (Thannhausen); Beisitzer Peter Finkel (Haldenwang), Markus Hoser (Gundremmingen), Michael Keller (Günzburg), Johannes Kranz (Rettenbach), Elias Nzirorera (Krumbach), Christina Reisenbüchler (Thannhausen), Robin Striebl (Bibertal), Stephan Zeller (Günzburg), Niko Hab (Bubesheim). (AZ)