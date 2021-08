Tipps vom Katastrophenschutz: So verhält man sich bei Unwetter

Unwetter werden auch in der Region Günzburg immer häufiger. Der Katastrophenschutz des Landkreises Günzburg gibt Tipps, was bei Unwettersituationen zu beachten ist.

Unwetter wie Eisregen oder Wärmegewitter können so überraschend auftreten, dass es kaum möglich ist, sich darauf vorzubereiten. Bei voraussehbaren Unwettern, die durch Unwetterwarnungen in den Medien angekündigt werden, wie etwa schwere Gewitter, Sturmböen oder auch Wirbelstürmen, bleibt in der Regel genug Zeit, die Gefahr zu reduzieren. Daher ist es wichtig die Wetterberichte zu verfolgen. Das Landratsamt gibt Tipps für das richtige Verhalten vor dem Unwetter.

Informieren Sie sich über die aktuelle Wetterentwicklung in Ihrer Region regelmäßig aus Rundfunk, Fernsehen oder im Internet. Der Deutsche Wetterdienst bietet auf seiner Homepage (www.dwd.de) jederzeit eine Übersicht der aktuellen Unwetterwarnungen. Der Landkreis Günzburg verwendet die Warn-App Biwapp. Sie zeigt verschiedene Gefahrenlagen an, die u. a. die Meldungen der Warn-Apps Katwarn oder Nina einbezieht. Mit dieser App sind auch die offiziellen Meldungen des Deutschen Wetterdienstes ab Warnstufe 3 (Unwetter) gewährleistet.

Wichtig bei Unwetter: Taschenlampe und Notgepäck

Folgende Dinge sollten bereitgehalten werden: ein netzunabhängiges Radio (mit ausreichenden Batterien), netzunabhängige Lichtquellen wie z. B. Taschenlampen, Notgepäck für den Fall, dass Sie die Wohnung verlassen müssen.

Wenn bekannt ist, dass es bei Ihnen unter Umständen zu Überschwemmungen kommen kann, treffen Sie möglichst selbst Vorsorge:· Nehmen Sie bauliche Anpassungen vor. Eine Rückstauklappe zählt zu den effektivsten Maßnahmen, um den Keller bei Starkregen vor einer Überschwemmung zu schützen. Kontrollieren Sie Regenrinnen, Sinkkästen/Gullys rund um ihr Haus auf offensichtliche Verstopfungen. Schützen Sie Keller und Niedergänge rechtzeitig vor eindringendem Wasser im Vorfeld und halten Sie Sandsäcke bereit, um diese selbst bei Bedarf am eigenen Haus aufzuschichten. Eventuell eine eigene Tauchpumpe sowie einen Wassersauger bereithalten.

Das Landratsamt rät, eine Dokumentation des Eigentums in Form von Bildern etc. zu erstellen damit im Fall eines Schadens ein Nachweis bei der Versicherung erbracht werden kann.

Lesen Sie dazu auch

Richtiges Verhalten im Freien

Meiden Sie ungeschützte Orte, an denen Sie von Hagel oder von vom Sturm mitgerissenen Gegenständen getroffen werden könnten.

Suchen Sie Schutz in einem Gebäude und meiden Sie bei starken Stürmen Hallen mit großen Deckenspannweiten.

Wenn noch ausreichend Zeit ist, sichern Sie draußen bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel, Fahrräder etc.

etc. Bei Hagel legen Sie sich, wenn es nirgendwo Schutz gibt, mit dem Gesicht auf den Boden und schützen Sie Kopf und Nacken mit den Händen!

Suchen Sie bei Gewitter Schutz in einem Gebäude oder gehen Sie mit eng zusammenstehenden Füßen, möglichst in einer Mulde, auf den Fußballen in die Hocke.

Schutz in einem Gebäude oder gehen Sie mit eng zusammenstehenden Füßen, möglichst in einer Mulde, auf den Fußballen in die Hocke. Meiden Sie bei Gewitter offenes Gelände, Berggipfel, Bäume, Türme, Masten, Antennen und lehnen Sie sich nicht an Zäune.

offenes Gelände, Berggipfel, Bäume, Türme, Masten, Antennen und lehnen Sie sich nicht an Zäune. Halten Sie bei Gewitter zu Überlandleitungen einen Mindestabstand von 50 Metern ein.

zu Überlandleitungen einen Mindestabstand von 50 Metern ein. Vermeiden Sie bei Gewitter alle Gegenstände mit Metallteilen wie Regenschirme und Fahrräder .

alle Gegenstände mit Metallteilen wie Regenschirme und . Sofern Sie in einem Auto sitzen, berühren Sie bei Gewitter keine blanken Metallteile.

Richtiges Verhalten zu Hause

Schließen Sie bei Hagel und Wirbelstürmen die Fenster, Roll- oder Fensterläden und halten Sie sich von ungeschützten Öffnungen fern.

Suchen Sie einen innen liegenden Raum im Erdgeschoss auf. Meiden Sie jedoch Kellerräume, da diese sehr schnell von Wasser geflutet und zu lebensbedrohlichen Fallen werden können.

Meiden Sie Räume mit großer Deckenspannweite wie z. B. Hallen.

Nehmen Sie empfindliche Geräte (Router, PC, TV , etc.) vom Netz oder verwenden Sie einen Überspannungsschutz. Entsprechende Geräte gibt es im Handel.

, etc.) vom Netz oder verwenden Sie einen Überspannungsschutz. Entsprechende Geräte gibt es im Handel. Haus- oder Nutztiere werden durch Unwetter stark verängstigt. Versuchen Sie, Ihre Tiere zu beruhigen und achten Sie darauf, dass sie den geschützten Bereich nicht verlassen können.

Nach dem Unwetter

Vor dem Aufräumen sollten Sie genau kontrollieren und dokumentieren, was z. B. durch Wassereinbruch oder Glasbruch beschädigt oder zerstört worden ist.

Ist jemand verletzt, leisten Sie Erste Hilfe und rufen Sie gegebenenfalls den Rettungsdienst 112.

Wenn durch Überflutung, z. B. im Keller, Heizöl oder andere gefährliche Substanzen freigesetzt worden sind, rufen Sie die Feuerwehr 112 an. Vorsicht beim Betreten überfluteter Keller, es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn der Hausanschlusskasten im Keller untergebracht ist.

112 an. Vorsicht beim Betreten überfluteter Keller, es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn der Hausanschlusskasten im Keller untergebracht ist. Nehmen Sie elektrische Geräte nur in Betrieb, wenn sie nicht feucht geworden sind.

Wenn das Gebäude stark beschädigt ist, bleiben Sie draußen und betreten Sie es erst wieder, wenn es von Fachleuten freigegeben wurde.

Wenn das Dach stark beschädigt ist, bleiben Sie vom Haus ausreichend weit entfernt. Rufen Sie die Feuerwehr 112 an.

112 an. Bei geringfügigen Schäden bittet der Katastrophenschutz nicht den Notruf 112 zu wählen, dieser ist für medizinische Notfälle und Akutschäden freizuhalten. Besser ist es, direkt Kontakt mit der örtlichen Feuerwehr aufzunehmen (notieren Sie sich im Vorfeld die Telefonnummer). Diese arbeitet Aufträge nach Wichtigkeit im eigenen Bereich ab.

Das Landratsamt rät außerdem, eine Elementarschaden- und eine Sturm-/Hagelversicherung abzuschließen. Es können immer wieder Unwetterschäden in größerer Intensität auftreten. Mit einer entsprechenden Versicherung kann vermieden werden, dass die Bürger nach einem Unwetter zusätzlich in finanzielle Nöte geraten.

Weitere wichtige Informationen und Hinweise gibt es unter anderem hier:

Der Warnlagebericht des Deutschen Wetterdiensts (DWD): https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/warnlagebericht/bayern/warnlage_bay_node.html

Der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU): https://www.hnd.bayern.de/. (AZ)