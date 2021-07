Landkreis Günzburg

19:00 Uhr

Tourismusbranche im Landkreis Günzburg hofft auf einen guten Sommer

Plus Marianne Winkler steht mit ihren Stadtführungen in den Startlöchern. Gastwirte und die Regionalmarketing Günzburg sind vorsichtig optimistisch.

Von Julia Greif

Marianne Winkler zieht eine Brille aus einem kleinen Beutel. "Stilecht wie im 16. Jahrhundert!", ruft sie. Die Leipheimerin bietet seit 2006 historische Stadtführungen an und lagert ihre Utensilien in einem kleinen Zimmer im ersten Stock ihres Hauses. Lange mussten die Schuhe aus Kalbsfellleder, die Umhänge und Hüte dort in den Schränken ruhen. Denn mit den Einschränkungen durch die Corona-Krise musste sie ihre Führungen seit Oktober 2020 absagen. Doch nun geht es wieder los – und so wie sie, hofft der Tourismus im Landkreis auf einen guten Sommer.

