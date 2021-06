Landkreis Günzburg

15:37 Uhr

Trauer in Ichenhausen um den Unternehmer Fritz Scheppach

Plus Der frühere Eigentümer des Ichenhauser Unternehmens Scheppach ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Was der Sohn des Firmengründers bewirkt hat.

Von Till Hofmann

Er war einer jener schwäbischen Tüftler, die sich hineingefuchst haben, um Produkte wieder und wieder zu verbessern oder technische Innovationen anzubieten: Fritz Scheppach. Mit 92 Jahren ist der langjährige Gesellschafter der Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG gestorben. Am Montag wird er in Ichenhausen beerdigt.

Themen folgen