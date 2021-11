Über 40 Verstöße gegen Corona-Regeln im Landkreis Günzburg

Mit einer Schwerpunktkontrolle am Samstagabend überprüften Polizei und Landratsamt in 60 Betrieben und Einrichtungen die Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen.

Am Samstagabend führte das Landratsamt Günzburg gemeinsam mit den Polizeiinspektionen Burgau, Günzburg und Krumbach im gesamten Landkreis Günzburg in dem Zeitraum von 17.30 Uhr bis etwa Mitternacht verstärkt Kontrollen zur Überwachung der aktuell gültigen Infektionsschutzbestimmungen durch. In den Städten Günzburg, Krumbach, Burgau, Ichenhausen, Leipheim, Thannhausen und im Markt Jettingen-Scheppach wurden insgesamt mehr als 60 Betriebe und Einrichtungen unter anderem aus den Bereichen Gastronomie, Klubs und Freizeiteinrichtungen wie Fitnesscenter und Spielhallen kontrolliert. Schwerpunkt der Kontrollen war die Einhaltung der 2G- beziehungsweise 3G-Regelungen.

Corona-Regeln kontrolliert: Mehrfachverstöße in der Gastronomie

Im Rahmen der Kontrollen war festzustellen, dass sich eine Vielzahl der Betreiber an die Infektionsschutzbestimmungen hielt. Dies galt auch für einen Großteil der Gäste und Besucher. Es mussten dennoch insgesamt mehr als 40 Verstöße festgestellt und damit entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man sich in 40 von 60 kontrollierten Betrieben und Einrichtungen nicht an die Infektionsschutzbestimmungen gehalten hat. Vielmehr waren in vereinzelten Betrieben, vor allem im Bereich der Gastronomie, Mehrfachverstöße festzustellen. So waren häufiger gleich mehrfach Beschäftigte einzelner Betriebe nicht geimpft oder genesen und kamen der vorgeschriebenen Testverpflichtung nicht nach. Vereinzelt waren auch Besucherinnen und Besucher anzutreffen, die sich nicht an die 2G-Regelung hielten. Das Landratsamt Günzburg setzte mehr als zehn Kontrollkräfte ein, die Polizei war mit etwa 20 Beamtinnen und Beamten an den gemeinsam mit dem Landratsamt durchgeführten Kontrollen beteiligt. (AZ)