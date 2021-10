Unfallflucht bei der Berufsschule für Pflege in Günzburg

Als ein 21-Jähriger nach zwei Tagen zu seinem geparkten Auto zurückkommt, bemerkt er, dass die Frontstoßstange gebrochen war. Die Polizei sucht Zeugen.

Am vergangenen Mittwoch gegen 16 Uhr hat ein 21-jähriger Mann sein Auto auf dem Parkplatz der Berufsfachschule für Pflege auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses in Günzburg abgestellt. Als er am Freitagnachmittag zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass die Frontstoßstange gebrochen war. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf ungefähr 1500 Euro. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht und meldete den Unfall auch nicht der Polizei. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelt es sich um eine auffällige, lila Mercedes A-Klasse. (AZ)