Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Vandalen treiben in Günzburg ihr Unwesen

Wer hat etwas von Vandalismus in der Günzburger Webergasse mitbekommen? Um Hinweise bittet die Polizei.

Was in einem leeren Anwesen in der Günzburger Webergasse beschädigt worden ist.

Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs in Günzburg. Im Zeitraum vom 31. Oktober (10 Uhr) bis 2. November (8 Uhr) waren in einem leer stehenden Anwesen in der Webergasse 3 Vandalen zugange. Die Vandalen beschmierten eine Außenfassade in Günzburg Die Verglasung einer Terrassentür wurde eingeschlagen und die Außenfassade beschmiert. Um Hinweise auf den oder die Täter bittet die Polizei in Günzburg (Telefon 08221/919-0). (AZ)

