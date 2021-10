Landkreis Günzburg

28.10.2021

Volksbegehren zur Landtagsauflösung im Kreis Günzburg deutlich gescheitert

Plus Bayernweit gab es kaum Interesse am Volksbegehren, den Landtag abzuberufen. Auch im Landkreis Günzburg trugen sich nur wenige in die Listen ein.

Dass das Volksbegehren zur Abberufung des Landtags im Landkreis Günzburg krachend scheitern würde, hatte sich bereits deutlich abgezeichnet. Nun ist es offiziell: Von 90.344 Stimmberechtigten haben sich laut dem vorläufigen Ergebnis mit Stand Donnerstagmittag lediglich 2375 eingetragen. Das sind 2,63 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen