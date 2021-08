Vorletzter Platz: Der Tourismus im Kreis Günzburg schwächelt

Plus Bayernweit steigen die Zahlen im Tourismus, der Kreis Günzburg bildet eine der wenigen Ausnahmen. Woran liegt die unterdurchschnittliche Erholung bei den Gästezahlen?

Der Juni, als erster Monat ohne Lockdown im Jahr 2021, brachte für den Tourismus in Bayern einen leichten Aufschwung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Doch nicht überall schlägt sich dieser positive Trend durch. So bildet der Landkreis Günzburg eine der wenigen negativen Ausnahmen, er landet bayernweit gar auf dem vorletzten Platz. Woran liegt das?