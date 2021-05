Während Corona gab es im Kreis Günzburg deutlich weniger Krankmeldungen

Die Krankenkasse AOK legt die Statistik der Krankschreibungen für das Jahr 2020 im Kreis Günzburg vor. Was dabei alles auffällt.

Atemwegserkrankungen sind der häufigste Grund für Krankschreibungen. Das zeigt die aktuelle Auswertung der Krankenkasse AOK zum Krankenstand für das Jahr 2020. Demnach gab es 36,2 Krankmeldungen je 100 AOK-versicherten Arbeitnehmern im vergangenen Jahr im Landkreis Günzburg wegen dieser Krankheitsart. Im Jahr zuvor waren es 45,1 Krankmeldungen gewesen.

Weitere anderthalb Arbeitsunfähigkeitsfälle entfielen auf die gesicherte Diagnose Covid-19, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland im März vergangenen Jahres zusätzlich erfasst werden. Muskel-/Skeletterkrankungen verursachten 33,5 und Erkrankungen des Verdauungssystems 14,8 sowie Verletzungen 14,5 Arbeitsunfähigkeitsfälle.

Kreis Günzburg: AOK-Versicherte waren im Schnitt 6,6 Tage krankgeschrieben

"Geht es um die Dauer der Erkrankung, so verursachen Muskel- und Skeletterkrankungen von allen Krankheitsarten immer noch die meisten Ausfalltage", erklärt Ottmar Pfanz-Sponagel von der AOK in Günzburg in der Mitteilung.

Statistisch gesehen war deswegen 2020 jeder AOK-versicherte Arbeitnehmer im Landkreis Günzburg 6,6 Tage krankgeschrieben. 2,7 Fehltage ergaben sich aus Atemwegserkrankungen, 0,2 Krankheitstage wegen nachgewiesener Corona-Erkrankung und 3,1 Krankheitstage von Verletzungen.

Kreis Günzburg: Weniger Krankmeldungen, dafür mehr Krankheitstage

Insgesamt haben sich im Pandemiejahr 2020 weniger AOK-versicherte Arbeitnehmer im Landkreis Günzburg krank gemeldet. "Die Gesamtzahl der Krankmeldungen sank im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent", so Ottmar Pfanz-Sponagel. Ein Grund dafür könnten die Corona-Schutzmaßnahmen sein: Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, Maske tragen - die Ausbreitung anderer Krankheitserreger dürfte dadurch ebenfalls eingedämmt worden sein. Die durchschnittliche Dauer der Erkrankungen hingegen hat sich um 13,3 Prozent auf 14,5 Tage erhöht. Insgesamt war im Freistaat durchschnittlich jeder AOK-versicherte Arbeitnehmer 14,0 Kalendertage krank.

Damit sind die AOK-versicherten Arbeitnehmer im Landkreis Günzburg im bayernweiten Vergleich kränker. Mit 5,2 Prozent liegt der Krankenstand über dem Bayernwert von 4,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich weniger Beschäftigte krankgemeldet. Der Krankenstand sank im Landkreis Günzburg um 0,1 Prozentpunkte. (AZ)

