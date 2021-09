Wahl: Was mit den Briefwahlunterlagen im Kreis Günzburg passiert

Die Briefwahl ist auch im Landkreis Günzburg so beliebt wie nie zuvor. Welche Folgen das hat. Und wo besonders viele Wahlberechtigte Briefwahlunterlagen angefordert haben.

Obwohl Tausende bereits vor Wochen gewählt haben, werden auch ihre Stimmzettel erst nach der Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr ausgezählt. Aber wie läuft das eigentlich ab, nachdem der Wahlbriefumschlag in den Briefkasten eingeworfen worden ist?

Die verschlossenen roten Wahlbriefumschläge müssen bei der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) eingehen, die die Wahlscheine ausgestellt hat, und zwar auch dann, wenn für diese Gemeinde kein Briefwahlvorstand gebildet worden ist, sondern eine andere Gemeinde mit der Durchführung der Briefwahl betraut ist. Die Wahlbriefumschläge sind entsprechend adressiert.

Die Gemeinden müssen für die jederzeitige Empfangsbereitschaft für bei ihr von Wahlberechtigten oder Beauftragten unmittelbar abgegebene Wahlbriefe und für die Leerung von Haus- und Fristenbriefkästen auch noch bis zum Ende der Wahlzeit am Sonntag, 18 Uhr, sorgen.

Gemeindemitarbeiter muss an der Zustelladresse durchgängig vor Ort sein

Sogar am Wahlsonntag muss ein zur Entgegennahme dieser Wahlbriefe berechtigter und entsprechend unterrichteter Mitarbeiter der Gemeinde während der Wahlzeit durchgängig an der Zustelladresse vor Ort sein und telefonisch erreichbar sein, um amtliche Wahlbriefe, die am Freitag und Samstag vor der Wahl in den Briefkästen der Post eingehen und nicht mehr für die Regelzustellung der Post bis Samstag berücksichtigt werden können, zustellen zu können.

Die Gemeinde sammelt die für sie bestimmten, rechtzeitig eingehenden Wahlbriefe ungeöffnet und hält sie unter Verschluss.

Zur Feststellung des Briefwahlergebnisses werden sogenannte Briefwahlvorstände innerhalb des Wahlkreises eingesetzt. Diese zählen nach der Wahlhandlung (am Wahltag nach 18 Uhr) die bis dahin eingegangen und geprüften Briefwahlunterlagen aus.

Vor gut einer Woche waren fast 40.000 Wahlscheine ausgegeben worden

Mehr Menschen als jemals zuvor haben im Landkreis Günzburg die Möglichkeit ergriffen, von der Briefwahl Gebrauch zu machen. Am vorvergangenen Freitag waren im Landkreis Günzburg bereits 39.742 Wahlscheine für die Briefwahl ausgegeben worden. Das bedeutet nicht, dass alle potenziellen Briefwähler dann auch tatsächlich ihr Recht in Anspruch nehmen. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass die 23.041 Personen, die bei der Bundestagswahl 2017 per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, diesmal zahlenmäßig überflügelt werden.

In manchen Gemeinden gibt es mehr potenzielle Briefwähler als Wähler

Zum Zeitpunkt der Abfrage des Landratsamtes Günzburg vom 17. September hatten in folgenden Gemeinden bereits mehr als 50 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde angefordert: Balzhausen, Bubesheim, Burgau, Gundremmingen, Haldenwang, Kötz und Rettenbach. Die Nachfrage dürfte aber, da braucht man kein Prophet zu sein, noch weiter angestiegen sein. (AZ/ioa)