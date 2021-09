Landkreis Günzburg

Waldstetter Chemiefabrik zahlt jedem Mitarbeiter 500 Euro Impfprämie

Stefan Bucher, Geschäftsführer der Chemischen Fabrik Karl Bucher in Waldstetten, zahlt jedem Mitarbeitenden seines Betriebs 500 Euro dafür, dass er oder sie sich hat impfen lassen.

Plus Firmenboss Stefan Bucher wendet bis zu 65.000 Euro für Corona-Impfprämien auf. Warum er das gerne tut – und welche Überlegungen hinter dieser Aktion stecken.

Von Till Hofmann

Impfen lohnt sich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Chemischen Fabrik Karl Bucher. Wer seine oder ihre vollständige Corona-Impfung belegt, darf mit etwas mehr als einer Thüringer Rostbratwurst rechnen. Der Chemiefirma, die in der Mitte des Landkreises Günzburg liegt, ist das 500 Euro wert. Bei maximal 130 Mitarbeitenden muss Firmenchef Stefan Bucher 65.000 Euro in die Hand nehmen. "Das mache ich sehr gerne", sagt er und nennt diesen Anreiz "eine Investition in den Gesundheitsschutz".

