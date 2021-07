Landkreis Günzburg

vor 24 Min.

Warum Alko einen Meilenstein in der Firmengeschichte gesetzt hat

Brink stellt Anhängerkupplungen her. Das niederländische Unternehmen ist von der Alko Vehicle Technology Group gekauft worden.

Plus Das Kötzer Unternehmen Alko hat am Montag die Schallgrenze von einer Milliarde US-Dollar Jahresumsatz durchbrochen. Wer den Mutterkonzern kaufen wird.

Von Till Hofmann

Die Corona-Krise hat den Wachstumskurs der Alko Fahrzeugtechnik (Alko Vehicle Technology Group GmbH) nicht aufgehalten oder abgebremst. Am Montagnachmittag hat der US-Konzern Dexko Global bekannt gegeben (Alko Fahrzeugtechnik ist seit über fünf Jahren eine Tochtergesellschaft davon), dass es eine Vereinbarung zur Übernahme der niederländischen Firma Brink mit Sitz in Staphorst (Nähe Amsterdam) gibt. Brink International zählt zu den europäischen Spezialisten für Anhängevorrichtungen. Die Firma erweitert das Dexko- Portfolio nicht nur um den Bereich hochwertiger Anhängesysteme. Um 10.59 Uhr verfügte Alko noch über 3150 Mitarbeitende weltweit. Eine Minute später waren es wegen der Firmenübernahme bereits 3800 Beschäftigte unter dem Dach der Fahrzeugtechnik. Und damit steigt auch der Umsatz des Mischkonzerns aus Kötz beträchtlich, der 2015 noch eine der drei Sparten des schwäbischen Familienunternehmens Alko war. Von 800 Millionen US-Dollar Umsatz waren die Kötzer ursprünglich ausgegangen. Mit der niederländischen Neuerwerbung ist nun die Eine-Millarde-Dollar-Grenze geknackt.



Harald Hiller, der führende Manager und Geschäftsführe von Alko, unterschrieb nach Informationen unserer Redaktion den Vertrag elektronisch in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.45 Uhr. Finanzielle Details zur Transaktion wurden, wie bei Alko üblich, nicht bekanntgegeben. Die Übernahme gilt vorbehaltlich üblicher vertraglicher Vollzugsbedingungen und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen