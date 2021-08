Warum Menschen im Kreis Günzburg weniger verdienen als in der Umgebung

Plus Was allgemein angenommen wurde, bestätigt jetzt eine Entgeltanalyse der Arbeitsagentur: Je höher die Qualifikation, desto besser das Gehalt. Welche Unterschiede es gibt.

Wie unterscheiden sich die Entgelte regional, nach Geschlecht und nach Alter? Zahlt sich eine Qualifizierung aus? Die aktuelle Entgeltanalyse der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Stand: 31. Dezember 2020) beleuchtet den Verdienst in vielen Facetten. Dabei wird der Median (mittleres Arbeitsentgelt) der monatlichen Bruttoentgelte sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigter für den Vergleich zugrunde gelegt.