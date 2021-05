Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Was passiert gerade in den Freibädern im Landkreis Günzburg?

Plus Die Bäder im Landkreis Günzburg sind bereit für die Saison. Welche Neuerungen es gibt und wie es um das Gartenhallenbad in Leipheim steht

Von Nadine Rau und Heike Schreiber

Das Wasser ist längst wieder eingelassen und gereinigt. Ziemlich kalt ist es noch, nur 14 Grad zeigt der Temperaturfühler im Becken des Burgauer Freibads an. Trotzdem ist Wolfgang Buckel von der Stadtverwaltung sicher, innerhalb von wenigen Tagen eine Wohlfühltemperatur zu schaffen – wenn er das Startzeichen bekommt. Doch bisher wartet Buckel vergeblich auf grünes Licht, um in die zweite Corona-Saison zu starten. Während die Bayerische Staatsregierung beschlossen hat, dass Außengastronomie, Kinos und Theater bei einem Inzidenzwert von unter 100 wieder öffnen dürfen, lässt sie sich bei Freizeiteinrichtungen weiter Zeit. Im Burgauer Freibad gilt deshalb wie auch in anderen Bädern im Landkreis: Alles bis ins kleinste Detail vorbereiten und loslegen, sobald es möglich ist.

Themen folgen