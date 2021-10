Landkreis Günzburg

vor 49 Min.

Welchen Auftrag hat der älteste Verein Rettenbachs?

Das Soldatengrab in Rettenbach zu pflegen und an die jungen Soldaten zu erinnern, die im April 1945 getötet wurden, gehört zu den selbstverständlichen Aufgaben des Soldaten- und Kameradenvereins Rettenbach.

Plus Seit 150 Jahren besteht der Soldaten- und Kameradenverein in Rettenbach. Wegen Corona kein Grund zu einer großen Feier. Aber eine Festschrift und eine Überraschung müssen sein.

Von Till Hofmann

Krieger- und Soldatenverein: Hört sich das nicht irgendwie rückwärtsgewandt an, zumindest verstaubt? Und haben sich Zusammenschlüsse dieser Art nicht überlebt? Georg Haindl könnte es sich einfach machen mit einem einzigen Wort. Es lautet: Nein! Er aber führt aus und lässt andere sprechen. Zum Beispiel Artur Albrecht, der vor über 16 Jahren einen Brief an die damalige Rettenbacher Bürgermeisterin Dagmar Berger geschrieben hat. Darin erinnert er an die Geschehnisse des 25. April 1945 – nur wenige Tage vor Kriegsende. Albrecht war damals gerade 17 Jahre und vier Monate alt und befand sich in Rettenbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen