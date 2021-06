Landkreis Günzburg

28.06.2021

Wenn der Partner zur Gefahr wird: Hilfe bei häuslicher Gewalt

Plus Gewalt beginnt nicht erst bei Tritten und Schlägen. Wie Experten die Lage im Landkreis Günzburg einschätzen und wo Betroffene Unterstützung finden.

Von Julia Greif

"Ich bring' dich um." Diesen Satz sagte der Angeklagte, der am Freitag vor dem Amtsgericht Günzburg sitzt, am 6. Mai 2020 zu seiner Frau. Es ist der vorläufige Endpunkt einer langen Geschichte: Anfang April hatte er bereits gegen ihr Knie getreten, in der Nacht auf den 17. April zog er sie an den Haaren, schlug sie mehrfach gegen den Kopf. Durch ein polizeiliches Kontaktverbot musste der Angeklagte die gemeinsame Wohnung vorübergehend verlassen. Doch dann suchte der Kasache seine Frau an jenem 6. Mai wieder vor der Wohnungstür auf. Obwohl sie deutlich widersprach, wollte der Mann die Wohnung betreten. Dabei schlug er ihr ins Gesicht, packte sie von hinten und drückte sie einige Zeit mit dem Gesicht auf den Boden.

