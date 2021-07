Landkreis Günzburg

vor 48 Min.

Wenn sich Gemeinden nach dem Feuerwehreinsatz mit der Versicherung streiten

Burgau sieht sich Widersprüchen von Versicherungen gegenüber, was die Bezahlung von Feuerwehreinsätzen angeht.

Plus Mitunter fangen nach dem Einsatz die Probleme erst an - finanziell gesehen. So beurteilt Kreisbrandrat Stefan Müller die Situation im Landkreis Günzburg.

Von Christian Kirstges

Widersprüche von Versicherungen gegen die Abrechnung von Einsätzen haben zugenommen, es gibt bereits Klagen: Deshalb hatte der Burgauer Stadtrat kürzlich beschlossen, die Kosten für Feuerwehreinsätze neu kalkulieren zu lassen und eine neue Satzung zu verabschieden. Ist das nur ein Einzelfall, oder stehen mehrere Kommunen vor diesem Problem?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen