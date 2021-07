Wie Bürger im Kreis Günzburg am Telefon abgezockt werden sollen

Mit dreisten Geschichten haben Betrüger versucht, vier Personen aus dem Landkreis Günzburg um ihr Geld zu bringen. So läuft das am Telefon ab.

Gleich viermal hat die Polizei aktuell mit versuchten Trickbetrügereien am Telefon zu tun:

Ettenbeuren Ein 53 Jahre alter Mann erhielt zwischen dem 23. Juni und 1. Juli insgesamt drei Anrufe mit angeblichen Gewinnversprechen. Ihm wurde gesagt, dass er bei einem Aldi-Gewinnspiel einen Wertgutschein in Höhe von 750 Euro gewonnen hätte. Zudem sei er unter den letzten 20 Personen, die weitere Gewinne erhalten können. Zur Auszahlung des Geldes sei jedoch die Übermittlung seiner Kontodaten erforderlich. Als er nach seinen Bankdaten gefragt wurde, beendete er die Gespräche.

Betrüger rufen im Landkreis Günzburg an

Wasserburg Eine 69-Jährige erhielt am Donnerstag um 18.40 Uhr einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Es meldete sich namentlich ein angeblicher Beamter der Polizei Augsburg. Es folgte die gängige Geschichte von vier Einbrechern, von denen zwei festgenommen wurden, und dass bei diesen ein Zettel mit der Anschrift der Geschädigten aufgefunden wurde. Als der unbekannte Täter schließlich nach Wertgegenständen fragte, beendete die Frau das Telefonat.

Betrugsversuch fliegt auf

Waldstetten Am frühen Donnerstagnachmittag wurde eine 85-jährige Frau ebenfalls mit unterdrückter Nummer angerufen. Am anderen Ende der Leitung war ein angeblicher Kommissar Schröder, der mitteilte, dass ihre Tochter einen Autounfall hatte und diese daher Geld bereitstellen müsste. Die Geschädigte glaubte dem unbekannten Täter zunächst und suchte nach ihrem Sparbuch, als ihre Schwiegertochter einschritt und das Gespräch beendete.



Hochwang Eine Stunde zuvor hatte sich eine unbekannte Anruferin bei einer 79-Jährigen gemeldet und versuchte den „Enkeltrick“. Zunächst war die angebliche Enkelin am Telefon und berichtete unter Weinen, dass sie einen Autounfall hatte und hierbei eine Frau totgefahren hätte. Anschließend wurde das Telefongespräch von einer weiteren weiblichen Person übernommen, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Diese gab an, dass die Familie der Getöteten von einer Anzeige absehen würde, wenn 30.000 Euro bezahlt würden. Ansonsten müsste die Enkelin sechs Jahre in Haft. Danach wurde das Gespräch von der unbekannten Täterin beendet.

(AZ)