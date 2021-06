Wie die Tagespflege im Mehrgenerationenhaus Gundremmingen aussieht

Plus Gundremmingen wird wegen der Tagespflege im Mehrgenerationenhaus mit der Ökumenischen Sozialstation Günzburg zusammenarbeiten. Was noch bekannt ist.

Mit dem Bau des Mehrgenerationenhauses hatte der Gundremminger Gemeinderat seinerzeit beschlossen, im Erdgeschoss von Haus 2 eine Tagespflege zu realisieren. In der Sitzung am Donnerstag stellte Stefan Riederle, Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Günzburg, die geplante Einrichtung vor.