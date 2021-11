Wie wird der Fasching 2022 im Kreis Günzburg aussehen?

Plus So blicken die Faschingsgesellschaften im Landkreis Günzburg der Saison entgegen. Eines ist jetzt schon klar: Flexibilität ist Trumpf.

Die Faschingssaison 2020/2021 ist komplett ausgefallen: Keine Prunksitzungen, keine Umzüge, keine neuen Prinzenpaare. Narrenbäume gab es vereinzelt noch, aber das war's schon. Enttäuschung hatte sich breitgemacht, als im Herbst vergangenen Jahres der letzte Funken Hoffnung auf wenigstens ein bisschen Fasching verflogen war. Für 2022 sieht das etwas anders aus: Es wird geplant. Termine für Veranstaltungen stehen bereits fest – auch wenn es noch viele Fragezeichen gibt.