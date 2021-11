Wieder mehr Anmeldungen an der Zimmermann-Realschule in Günzburg

Plus Nachdem sie lange "im Feuer" gestanden habe, sei die Günzburger Realschule nun gerettet, befindet der Landrat. Die Belegungszahlen der Schulen im Kreis sind unterschiedlich.

Unter dem Strich haben sich die Zahlen kaum verändert. An den Realschulen und Gymnasien im Landkreis Günzburg werden derzeit 6351 Kinder und Jugendliche unterrichtet, gegenüber dem Schuljahr 2020/21 ein lediglich leichter Rückgang von 0,4 Prozent. Bei den Anmeldungen für das neue Schuljahr 2021/22 haben sich bei den einzelnen Schulen allerdings mehr oder minder große Abweichungen gegenüber dem vorangegangenen Schuljahr 2020/21 ergeben. Die einzelnen Zahlen sind den Mitgliedern des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vorgelegt worden.