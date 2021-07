Wir suchen den größten England-Fan im Landkreis Günzburg

Zwar ist Deutschland raus, aber die Fußball-Europameisterschaft bewegt weiterhin. Für einen Artikel in unserer Zeitung suchen wir den größten England-Fan des Landkreises Günzburg.

Die Engländer haben es jetzt auch geschafft, sie stehen als Italiens Finalgegner der Fußball-Europameisterschaft fest. Deshalb suchen wir einen England-Fan im Landkreis Günzburg.

Über denjenigen/diejenige wollen wir gerne ein Portrait in der Zeitung veröffentlichen. Also ran an die Tasten: Wer ist hier der größte England-Fan? Und warum?

Schreibt einfach eine Nachricht an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder meldet euch über Facebook. (AZ)

