Wohnberatung im Kreis Günzburg: So wird der Alltag für Senioren erleichtert

Plus Die Wohnberatung am Landratsamt Günzburg hilft Menschen mit Beeinträchtigung kostenlos weiter. Manchmal reichen schon kleine Veränderungen.

Die Klassiker sind der Treppenlift oder die barrierefreie Dusche. Doch darüber hinaus gibt es eine Fülle von Hilfsmitteln, die Menschen mit einer Beeinträchtigung den Alltag erleichtern. Entsprechende Informationen und begleitende Unterstützung gibt es bei der Wohnberatung am Landratsamt - kostenlos und neutral, wie Ansprechpartnerin Kati Huber erklärt. Die Wohnberatung ist zwar bei der Seniorenfachstelle des Landkreises angesiedelt, doch Hilfe erhalten Menschen jeglichen Alters.