Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

"World Cleanup Day": Auch in Günzburg wird viel Müll weggeworfen

Ein etwas anderer Spaziergang: Anlässlich des World Cleanup Day am Samstag haben sich 27 Gruppen an der Aktion in und um Günzburg beteiligt, darunter auch die Familien Wöhrle und Meyers mit ihren Kindern.

Plus Beim "World Cleanup Day" wurde am Samstag rund um Günzburg richtig aufgeräumt. Wer da mitmachte und was alles an Müll gefunden worden ist.

Von Von Peter Wieser

Samstagvormittag, strahlendblauer Himmel. Und eigentlich der ideale Tag, um auszuspannen oder in einem der Cafés die warmen Temperaturen zu genießen. Manche jedoch nutzen den Samstag ein wenig anders. Immer wieder sind einzelne Gruppen zu beobachten: teilweise eingepackt in Warnwesten, mit Handschuhen und Müllgreifzangen ausgerüstet und mit Säcken bepackt oder Bollerwagen ziehend, in denen sich immer das gleiche befindet: Müll.

