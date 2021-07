Zweckverband für kommunalen Wohnbau im Kreis Günzburg soll bald starten

Plus Zusätzlicher Wohnraum sei dringend nötig, um Fach- und Pflegekräfte im Kreis Günzburg zu halten. Erste Projekte sind bereits im Blick.

Jedes Haus und jede Wohnung zählt. Deshalb wollen sich der Landkreis sowie interessierte Städte und Gemeinden (wieder) verstärkt dem kommunalen Wohnbau widmen. Ein entsprechender Zweckverband soll noch in diesem Jahr gegründet werden, wie Landrat Hans Reichhart ( CSU) im Kreisausschuss und im Kreistag erklärte. Erste Grundstücke und Projekte für neue Wohnungen seien bereits im Blick.