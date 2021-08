Zwei Bäckermeister aus dem Landkreis Günzburg spenden an die Flutopfer

Das "Flutbrot" war ein voller Erfolg. Die Bäckereien aus Burgau und Leinheim spenden zusammen schließlich 6000 Euro.

Als im Juli die große Flut nach Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern kam, zögerten die beiden Handwerksbäcker Justus Zinner und Jörg Hurler nicht lange und starteten gemeinsam eine „Flutbrot-Aktion“, bei der von jedem verkauften Brot ein Euro an Spendenorganisationen, die den Betroffenen helfen, überwiesen wird.

2000 Brote wurden in rund zwei Wochen verkauft

Rund 2000 Brote in etwa zwei Wochen gingen insgesamt in den beiden Bäckereien über die Ladentische. Den Broterlös verdoppelten die auch in den sozialen Medien aktiven Bäckermeister. Der Restbetrag stammt von Spenden, die Kunden großzügig beisteuerten. "Allen Spendern an dieser Stelle ein herzliches Vergelts Gott", sagen Hurler und Zinner.

Die Spendensumme wird an zwei Organisationen gehen: Zum einen an die “Aktion Deutschland hilft“. Der andere Teil geht an die betroffenen Bäckereibetriebe im Flutgebiet, die über einen Spendenaufruf des Zentralverbandes des deutschen Bäckerhandwerks gelenkt werden. (AZ)