Landkreis Günzburg weitet kostenlose Corona-Testmöglichkeiten aus

Wo und wann es die Corona-Schnelltests im Landkreis Günzburg gibt. Und was dabei zu beachten ist.

Der Landkreis Günzburg hat weitere Anbieter von Schnelltestmöglichkeiten beauftragt. Ab Montag können Interessierte sich im Testzentrum im Forum am Hofgarten montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 17 bis 20 Uhr sowie am Samstag und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr testen lassen. Ohne Voranmeldung können kostenlose Antigen-Schnelltests durchgeführt werden. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis. Nach etwa 15 Minuten erhalten die Testpersonen das Ergebnis.

Das Testzentrum in der Rudolf-Diesel-Straße 1 (Gebäude Fitnessstudio) bietet ebenfalls ab 12. April von Montag bis Samstag von 7 bis 17 Uhr und sonn- und feiertags von 9 bis 17 Uhr Testmöglichkeiten an. Hier wird das Testergebnis nach etwa 15 Minuten auf das Mobiltelefon gesendet. Es können täglich 1000 Personen ohne Terminanmeldung per Drive-In oder Walk-In getestet werden.

Ab Mitte April nimmt zusätzlich die Firma Ecolog das Testzentrum auf dem Lidl-Parkplatz in der Violastraße 11 in Betrieb. Dort kann ebenfalls per Drive-In oder Walk-In ohne Terminanmeldung getestet werden. Weitere Informationen folgen hierzu.

Apotheken machen auch mit

Auch örtliche Apotheken beteiligen sich an den Testungen. Eine Übersicht gibt die Seite www.stmgp.bayern.de/coronavirus/bayerische-teststrategie/ unter dem Stichwort „Schnelltests in Testzentren, Arztpraxen und Apotheken“. An den angegebenen Adressen können kostenlose Antigen-Schnelltests durchgeführt werden. Ob dort eine Terminvereinbarung erforderlich ist, ist von den jeweiligen Apotheken abhängig.

Weiterhin sind die kommunalen Testzentren der Kreiskliniken Günzburg (Lindenallee 1) und Krumbach (MVZ Krumbach über Nassauer Straße) im Einsatz. Dort werden wahlweise PCR-Tests als auch Antigen-Schnelltests angeboten. Es ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Die Abstands- und Hygieneregeln sind unabhängig vom Testergebnis einzuhalten. Die positiv getestete Person ist außerdem verpflichtet, sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden, teilt das Landratsamt mit.

Der „Test-Bus“ des Landkreises ist in der nächsten Woche mit geändertem Fahrplan unterwegs. Am Montag steht das Fahrzeug im Industriegebiet in Burgau (Firma Klimmer). Mittwochs wird wie bisher Thannhausen (Rathaus) angefahren. Am Donnerstag steht der Bus in Krumbach (Gesundbrunnenplatz), freitags in Burgau (Kirchplatz) und samstags weiterhin in Günzburg (Wätteplatz).

Wieder Präsenzunterricht in Schulen des Landkreises

Es handelt sich hierbei um kostenfreie Schnelltests. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Pro Stunde können rund 20 Personen getestet werden. Der Bus ist jeweils von 8.30 bis etwa 14.30 Uhr an den jeweiligen Orten verfügbar.

Da der maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenzwerts am Freitag unter 100 gelegen hat (89,7), findet in dieser Woche in den Schulen des Landkreises Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,50 Meter durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Falls diese Voraussetzung nicht gegeben ist, findet Wechselunterricht statt. Für die Schülerinnen und Schüler gilt eine zweimal wöchentliche Testpflicht an der Schule als Voraussetzung für eine Teilnahme am Unterricht.

Die Schulen informieren ihre Schülerinnen und Schüler, in welcher Form der Unterricht stattfindet. Außerdem gilt für diese Kalenderwoche in Bezug auf die Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige der eingeschränkte Regelbetrieb, also die Betreuung in festen Gruppen. Sollte während dieser Woche der Inzidenzwert von 50 unterschritten oder der Inzidenzwert von 100 überschritten werden, hat dies keine Auswirkung auf die damit verbundenen Regelungen. Die wöchentliche Einstufung des Inzidenzwertes wird immer freitags auf der Homepage des Landkreises Günzburg veröffentlicht. (zg)

