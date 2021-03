05:00 Uhr

Landkreis Günzburg will wieder in den Wohnungsbau einsteigen

Plus Vor Jahren hatte der Landkreis Günzburg seine Wohnbaugesellschaft verkauft - aus Kostengründen. Jetzt möchte er wieder selbst aktiv werden. Aus mehreren Gründen.

Von Walter Kaiser

Nicht nur in Großstädten, auch in ländlichen Regionen gehen die Mieten stetig nach oben. Der Kreis Günzburg ist da keine Ausnahme. Um weiteren bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, will er wieder in den Wohnungsbau einsteigen. Dabei sollen auch interessierte Städte und Gemeinden mit ins Boot geholt werden. Das haben die Mitglieder des Kreisausschusses einstimmig beschlossen.

Etliche rechtliche und steuerliche Details müssen noch geklärt werden – vor allem, um in den Genuss staatlicher Fördermittel und zinsgünstiger Darlehen zu kommen. Doch Landrat Hans Reichhart ( CSU) war bei der Sitzung des Ausschusses vor allem daran gelegen, einen Grundsatzbeschluss zu bekommen. Seinem Wunsch folgten die Mitglieder des Kreisausschusses, quer durch alle sieben Fraktionen, einstimmig.

Geld von Areal Pro als Grundstock für die Wohnbaugesellschaft

Wie mehrfach berichtet, hat der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Areal Pro auf dem ehemaligen Fliegerhorst Leipheim derzeit Rücklagen in Höhe von etwa 23 Millionen Euro. Deshalb war vergangenes Jahr beschlossen worden, einen Teil des Geldes an die Träger des Zweckverbandes zurückzugeben – eine Million Euro entfällt auf den Landkreis. Damit soll die Basis für eine neue Wohnbaugesellschaft des Landkreises gelegt werden. Sprecher aller Fraktionen begrüßten die Initiative des Landrats.

Gerd Olbrich (SPD) und Harald Lenz (Grüne) verwiesen darauf, dass sie schon vor zwei Jahren einen solchen Schritt gefordert hatten. Umso erfreulicher sei, dass nun Taten folgen sollen. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Robert Strobel betonte, die geplante Wohnbaugesellschaft sei als Ergänzung, nicht als Konkurrenz zu den im Landkreis bestehenden Baugenossenschaften zu verstehen. Sein Fraktionskollege Georg Schwarz hob einen anderen Punkt hervor. Es sei „unabdingbar“, wie vom Landrat vorgeschlagen, auch Städte und Gemeinden einzubinden. Denn letztlich gehe es bei der Million um Geld der Kommunen – in Form der Kreisumlage.

Städte und Gemeinden können mitmachen

Vorgesehen ist deshalb, einen Zweckverband mit dem Titel „Heimat.Mittelschwaben“ zu gründen, dem neben dem Landkreis auf freiwilliger Basis auch interessierte Städte und Gemeinden angehören können. Einige Bürgermeister hätten bereits Interesse bekundet, erklärte der Landrat. „Bei uns rennen sie damit offene Türen ein“, sagte der Burgauer Stadt- und Kreisrat Herbert Blaschke (FDP).

Die künftigen Wohnungen sollen nicht zuletzt Bediensteten des Kreises und seiner Kommunalunternehmen – etwa der Kreisklinik – zur Verfügung gestellt werden. Aber auch einkommensschwache Personen und Familien sollen bedacht werden. Denkbar sei ferner, dass über den Zweckverband nicht nur neue und bezahlbare Wohnungen gebaut werden, sagte der Landrat. Vorstellbar sei auch, dass leer stehende Wohnungen und Häuser in den Städten und Gemeinden angemietet und dann an Wohnungssuchende weitervermietet würden. Weil die Kassen leer waren, hatte der Landkreis seine gemeinnützige Wohnbaugesellschaft vor etlichen Jahren verkauft – rückblickend gesehen ein unkluger Schachzug. Nun will der Landkreis wieder in den sozialen Wohnungsbau einsteigen.

