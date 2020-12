vor 34 Min.

Landkreis Günzburg zeigt sich offen für Senkung der Kreisumlage

Plus Kreiskämmerer Gernot Korz sieht noch einen finanziellen Spielraum für das kommende Jahr. Danach werde es schwieriger.

Von Walter Kaiser

Trotz der Folgen von Corona – der Landkreis steht auch im kommenden Jahr finanziell nicht schlecht da. Und deshalb kann er sich eine gewisse Großzügigkeit leisten. Kämmerer Gernot Korz schlug im Kreistag vor, die Kreisumlage für 2021 um einen halben Punkt zu senken und damit den Städten und Gemeinden knapp 820.000 Euro zu erlassen. Zugleich stellte Korz die wichtigsten Eckdaten des Kreishaushalts 2021 vor.

Die so genannte Umlagekraft des Landkreises, vereinfacht gesagt seine Wirtschaftskraft, wird 2021 weiter steigen - um 4,7 Prozent auf 163,7 Millionen Euro. Diese Zuwachsrate liegt deutlich über denen schwäbischer und bayerischer Landkreise, wie der Kreiskämmerer betonte.

"Ein bisher nicht erreichter Wert"

Diese steigende Wirtschaftskraft wirkt sich auch auf die Kreisumlage aus. Städte und Gemeinden müssten 2021 bei gleichbleibendem Hebesatz knapp 76,3 Millionen an den Landkreis abführen, gegenüber diesem Jahr ein Plus von sieben Millionen. Das sei, so Korz, „ein bisher nicht erreichter Wert“. Und deshalb schlage die Kreisverwaltung vor, den Hebesatz um einen halben Punkt zu senken. Die rund 820000 Euro, die Städte und Gemeinden damit sparen, seien „zwar nicht die Welt“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich, aber doch ein „wichtiges Signal der Solidarität innerhalb der kommunalen Familie“. Die Beratungen über den Kreishaushalt beginnen zwar erst im Januar, die Senkung der Kreisumlage dürfte aber nur noch Formsache sein.

Das Geld aus der Kreisumlage darf der Landkreis freilich nicht komplett für sich behalten. Fast die Hälfte, nämlich mehr als 36 Millionen Euro, muss der Landkreis an den Bezirk Schwaben abführen. Wegen der weiteren Entwicklung bei Corona stünden zwar noch einige Fragezeichen hinter dem Haushalt 2021, doch Korz zeigte sich zuversichtlich, ohne neue Kredite auszukommen und bei geplanten Ausgaben in Höhe von rund 142 Millionen - ein Plus von 5,5 Millionen gegenüber diesem Jahr - sogar noch einen Überschuss von 1,34 Millionen erwirtschaften zu können.

Die meisten der 28 Millionen Euro sind schon verplant

Die folgenden Jahre bis einschließlich 2024 dürften finanziell aber enger werden, wie der Kreiskämmerer weiter sagte. Zwar verfügt der Landkreis derzeit über liquide Mittel in Höhe von rund 28 Millionen, doch die sind schon weitgehend verplant - vor allem für die weiteren Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den staatlichen Gymnasien in Günzburg und Krumbach.

Insgesamt seien bis einschließlich 2024 Investitionen von knapp 100 Millionen vorgesehen. Nach derzeitigem Stand sei dabei mit einer Finanzierungslücke von knapp 16 Millionen zu rechnen. Ohne neue Kredite und eine Erhöhung der Kreisumlage werde das kaum zu machen sein, kündigte Korz an. Allerdings steht der Landkreis derzeit lediglich mit knapp 5,5 Millionen in der Kreide, das entspricht einer Verschuldung von nur 43 Euro pro Einwohner. Das ist ein günstiger Wert, den nicht viele vorweisen können.

Kreisrat Reichhart warnt: Die Kreiskliniken im Auge behalten

Trotzdem bat der CSU-Kreisrat und frühere Bürgermeister von Jettingen-Scheppach, Hans Reichhart, dringend darum, weiter sparsam zu wirtschaften. Vor allem müssten die beiden Kreiskliniken „im Auge behalten werden“. Denn dort stünden in den nächsten Jahren Investitionen von 30 bis 40 Millionen an. Könnten oder wollten Bund und Land nicht die nötigen Zuschüsse leisten, dürfte es für den Landkreis eng werden. In den vergangenen Jahren haben die beiden Kreiskliniken ein Defizit von vier bis 4,5 Millionen Euro jährlich eingefahren.

Klinikvorstand Volker Rehbein erklärte in der Sitzung, auch heuer werde sich das Minus in diesem Rahmen bewegen. Weil wegen Corona nicht unbedingt notwendige Operationen verschoben werden, haben die beiden Kreiskliniken geringere Einnahmen. Dieses Minus wird allerdings von Bund und Land ausglichen. Ohne die staatlichen Gelder würden sich die Kreiskliniken beim Defizit „in ganz anderen Sphären bewegen“, so Rehbein.

