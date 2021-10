So können die Leser unserer Zeitung beim "Schuh des Manitu" dabei sein

Am 20. November geht's in das Deutsche Theater München. Warum es erst jetzt mit dieser Musical-Reise klappt. Und welchen Rekord die Winnetou-Parodie aufgestellt hat.

Vor 20 Jahren wurde nach dem "Schuh des Manitu" erstmals im Kino gesucht. Der Indianer-Klamauk von Michael Bully Herbig war, wenn man so will, eine parodistische Hommage an die Karl-May-Verfilmungen der 1960er-Jahre. Ober-Apache Pierre Brice, der in elf Filmen den Winnetou spielte, konnte mit dieser Art des Humors gar nichts anfangen.

11,7 Millionen Kinobesucher in Deutschland sahen das seinerzeit anders. "Der Schuh des Manitu" ist bis heute der erfolgreichste deutschsprachige Kinofilm. Nicht lange sollte es dauern, bis der Film in ein Musical umgesetzt wurde. Zwischen 2008 und 2010 lief das im Theater des Westens in Berlin. Es war die Grundlage einer Neuinszenierung, die in Zusammenarbeit mit dem Landestheater Salzburg nun erstmals in Bayern zu sehen ist – am Deutschen Theater in München.

Die Corona-Pandemie hatte die Leserreise 2020 gestoppt

Bereits im vergangenen Jahr hatte unsere Zeitung eine Leserreise in Kooperation mit der Dirr-Reisen GmbH ( Jettingen-Scheppach) geplant und angeboten. Doch die Corona-Pandemie stoppte 2020 dieses und weitere ähnliche Vorhaben. Die Aufführungen wurden abgesetzt. Jetzt wird ein neuer Versuch unternommen: Für Samstag, 20. November, bieten wir die Musical-Fahrt an. Der Preis pro Person beginnt bei 81 Euro (abhängig von der gewählten Sitzplatzkategorie im Deutschen Theater) und umfasst neben dem Ticket für das Musical die Busfahrt und während der Fahrt noch ein kleines Extra.

Derzeit gilt als Corona-Schutzmaßnahme die sogenannte 3G-Regel. Was das im Bus und im Deutschen Theater bedeutet, darüber können sich die Interessentinnen und Interessenten bei Dirr-Reisen informieren. Dort werden auch Anmeldungen entgegengenommen, solange das Kartenkontingent nicht erschöpft ist.

Hier können die Leser zusteigen

Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung, der Mittelschwäbischen Nachrichten und der Donau Zeitung haben die Möglichkeit, am 20. November an folgenden Orten zuzusteigen:

15.55 Uhr Dillingen , Rosenstraße,

, Rosenstraße, 16.05 Uhr Lauingen , Betriebshof,

, Betriebshof, 16.05 Uhr Leipheim , Wallgraben,

, Wallgraben, 16.15 Uhr Gundelfingen , Lidl ,

, , 16.15 Uhr Krumbach , Bahnhof,

, Bahnhof, 16.20 Uhr Günzburg , Stadtbach,

, Stadtbach, 16.25 Uhr Offingen , Mindelbrücke,

, Mindelbrücke, 16.30 Uhr Thannhausen , Kirche,

, Kirche, 16.35 Uhr Burgau , Kapuzinerstraße,

, Kapuzinerstraße, 16.35 Uhr Ichenhausen , Gasthof Hirsch,

, Gasthof Hirsch, 16.50 Uhr Jettingen-Scheppach , Betriebshof.

Weitere Informationen gibt es telefonisch bei Dirr-Reisen unter der Nummer 08225/309910. Dort kann man sich auch anmelden – ebenso unter www.ichfahrmalweg.de auf der Homepage. (AZ)