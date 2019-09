vor 44 Min.

Landkreis gibt weniger Geld aus

Wo besonders gespart werden konnte

Mit einem „erfreulichen Ergebnis“, so Kämmerer Gernot Korz, hat der Haushalt des Landkreises im Geschäftsjahr 2018 abgeschlossen. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von rund 4,35 Millionen Euro, das entspricht 3,3 Prozent des Gesamtetats. Aufgrund der guten Lage am Arbeitsmarkt konnten beim Job-Center etwa 1,2 Millionen eingespart werden, der Bereich Gebäudemanagement blieb um 600 000 Euro unter Plan, bei der Jugendhilfe waren 200 000 Euro weniger fällig – vor allem, weil weniger unbegleitete jugendliche Flüchtlinge im Landkreis angekommen waren. Nicht einkalkulierte Mehreinnahmen wurden bei verschiedenen Gebühren und bei der staatlichen Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs, vor allem beim Flexibus, erzielt. Ende 2018 verfügte der Landkreis damit über liquide Mittel in Höhe von mehr als 29,5 Millionen. Dieses Geld, erklärte Korz, sei aber in hohem Maße gebunden, um anstehende Großinvestitionen realisieren zu können - vor allem bei Neubauten und Sanierungsmaßnahmen an den weiterführenden Schulen des Landkreises.

Am Verwaltungsgericht Augsburg sind auch ehrenamtliche Richter aus dem Landkreis tätig. Ihre Amtsperiode endet am 31. März kommenden Jahres. Die Fraktionen des Kreistags haben folgende 16 Bewerberinnen und Bewerber für die neue Amtszeit vorgeschlagen: Ruth Abmayr (Günzburg), Hedwig Bierlein (Landensberg), Christoph Böhm (Jettingen-Scheppach), Gisela Eisenkolb (Günzburg), Maria Granz (Haldenwang), Georg Kempter (Jettingen-Scheppach), Gunther König (Waldstetten), Christa Löchle (Jettingen-Scheppach), Hermann Mayer (Krumbach), Wolfgang Mayer (Gundremmingen), Karl Oberschmid (Winterbach), Leonhard Ost (Ellzee), Simone Riemenschneider-Blatter (Günzburg), Johannes Schropp (Thannhausen), Gerlinde Schweiger (Ichenhausen) und Kurt Schweizer (Offingen). Nicht alle werden zum Zug kommen, denn auch andere Landkreise und kreisfreien Städte reichen Bewerberinnen und Bewerber ein. Wer nominiert wird, entscheidet letztlich ein Ausschuss beim Verwaltungsgericht.

Die Beratungen für den Haushalt 2020 des Landkreises beginnen am Montag, 16. Dezember. Bei drei Sitzungen im Januar und Anfang Februar tagen die verschiedenen Fachausschüsse. Geplant ist, den Haushalt am Dienstag, 18. Februar, im Kreistag zu verabschieden. Das gab Landrat Hubert Hafner im Kreisausschuss bekannt.

Der Umweltpreis des Landkreises ist bislang rein ideeller Natur. Harald Lenz, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, regte im Kreisausschuss an, den Preis mit einer Geldprämie zu versehen. Bis zu den Haushaltsberatungen für 2020 würden die Grünen einen entsprechenden Antrag vorlegen, kündigte Lenz an. (kai)

