vor 27 Min.

Landkreis kann Ausgaben locker schultern

Zum Glück liegen noch einige Millionen auf der hohen Kante

Alles ist relativ. Das gilt auch für die Haushalte des Landkreises. Trotz eines Defizits von etwa 800000 Euro kann der Landkreis in diesem Jahr problemlos seine kalkulierten Ausgaben von knapp 136 Millionen Euro schultern. Schließlich liegen noch etliche Millionen auf der hohen Kante. Ob der Landkreis auch in den kommenden Jahren ohne neue Kredite auskommen wird, das ist die Frage. Bis einschließlich 2023 stehen immerhin Investitionen in Höhe von mehr als 91 Millionen im Raum, wie Kreiskämmerer Gernot Korz den Mitgliedern des Kreisausschusses erläuterte.

Es ist ein Geben und Nehmen. Über die Kreisumlage erhält der Landkreis in diesem Jahr von den Städten und Gemeinden 69,24 Millionen Euro, gegenüber 2019 ein Plus von knapp 4,9 Millionen. Wie gewonnen, so zerronnen: An den Bezirk Schwaben muss der Landkreis heuer 35 Millionen Euro abführen, rund 5,8 Millionen mehr als im Vorjahr. Aufgrund der guten Wirtschaftskraft des Landkreises gehen auch die staatlichen Zuweisungen um mehrere Millionen zurück.

Hinzu kommt: Die Kommunalunternehmen des Landkreises schreiben heuer unter dem Strich ein Minus von 5,9 Millionen Euro. Allein auf die beiden Kreiskrankenhäuser in Günzburg und Krumbach entfällt ein Defizit von 5,4 Millionen, das der Landkreis ausgleichen muss. Einiges davon kann der Landkreis über erwartete Mehreinnahmen auffangen. Die Grunderwerbsteuer soll um 800000 Euro auf 2,6 Millionen steigen, an Rückzahlungen werden nach Angaben von Gernot Korz rund 1,5 Millionen kalkuliert. Ein Defizit von rund 800000 Euro bleibt unter dem Strich trotzdem.

In diesem Jahr will der Landkreis 15,5 Millionen Euro investieren, vor allem in Straßen sowie in Neubau, Sanierung und Ausstattung seiner Realschulen und Gymnasien. Dies sei trotz eines Rückgangs gegenüber 2019 ein weiterhin „hoher Betrag“, wie der Kreiskämmerer betonte. Weitere Investitionen sind bis 2023 geplant – im Umfang von nicht weniger als 91,6 Millionen Euro. Gut denkbar, dass dafür die Kreisumlage erhöht werden muss oder neue Kredite nötig werden.

Der Landkreis kommt in diesem Jahr nicht nur ohne neue Schulden aus. Im Gegenteil: Die Verbindlichkeiten werden um etwas mehr als 400000 Euro abgebaut.

Derzeit steht der Landkreis in seinem Kernhaushalt mit 6,2 Millionen Euro in der Kreide, Ende des Jahres sollen es nur noch 5,75 Millionen sein. Deutlich höher liegt die Verschuldung einschließlich der Kommunalunternehmen des Landkreises. Sie wird nach Angaben von Gernot Korz von derzeit 32,2 Millionen auf schätzungsweise 34 Millionen Euro ansteigen.

Der Kreiskämmerer schloss seine Ausführungen mit einem positiven Ausblick. Von wenigen Ausnahmen abgesehen seien die Städte und Gemeinden des Landkreises nach entsprechenden Untersuchungen „strukturell nicht unterfinanziert“. Heißt: Es geht ihnen nicht schlecht. Salopp formuliert könnte man auch sagen: Der Laden in der Region läuft. (kai)

