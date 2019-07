vor 54 Min.

Landkreis und Leitbild haben sich verändert

Familienbeauftragter Meinrad Gackowski, Landrat Hubert Hafner und Bürgermeister aus dem Landkreis haben sich bei einem Seminar in Nördlingen mit der Fortschreibung des fast 20 Jahre alten Leitbildes zur Familien- und Kinderregion Landkreis Günzburg befasst.

Soziale Standards sollen im Vergleich zu urbanen Zentren verbessert werden

Mit der Fortschreibung des 1999 entstandenen Leitbildes „Landkreis Günzburg – Die Familien- und Kinderregion“ haben sich Bürgermeister aus dem Landkreis zusammen mit Landrat Hubert Hafner bei einem Seminar in Nördlingen befasst. Es gelte, sagte Hafner, auch nach 19 Jahren soziale Standards im Vergleich zu urbanen Zentren weiter zu verbessern. Zudem müsse die Entwicklungsstrategie an die aktuelle gesellschaftliche Realität angepasst werden.

Eingebettet ist dieser nun eingeleitete Prozess in das Thema Regionalmanagement, ein Instrument der Landesentwicklung des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Als einer von zehn Modellstandorten „Zukunftsstrategien für die Regionen“ in Bayern hat der Landkreis Günzburg kürzlich den Zuschlag erhalten, in diesem Rahmen die bestehende Entwicklungsstrategie weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit dem Regionalmarketing läuft die inhaltliche Arbeit beim Landratsamt im Team Leitbildentwicklung und Kultur.

Zwei starke Partner, die Bertelsmann Stiftung und der Verein Familiengerechte Kommune, werden den Landkreis fachlich und inhaltlich begleiten. Ein weiterer Kooperationspartner ist die Universität Augsburg. Aktuelle Entwicklungen im Bereich Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Soziales, aber auch gesellschaftliche Themen wie Zuwanderung und Integration sollen aufgegriffen werden.

In Regionalkonferenzen als Auftaktveranstaltungen und Fachkonferenzen für Jugendliche oder Senioren werden unterschiedliche Akteure aus dem Landkreis eingebunden, unter anderem aus der Politik, aus Verbänden und Initiativen, aus der Wirtschaft und auch die Landkreisbevölkerung selbst. In Arbeits-gruppen sollen dann die bisherigen Leitsätze weiterentwickelt und Vorschläge für konkrete Einzelmaßnahmen erarbeitet werden. Geplant ist, dass der neue Kreistag im Mai 2021 dann das Leitbild beschließt und es weiter begleitet in der Zukunft. (zg)

Themen Folgen