"Ich laufe, weil ich wirklich gerne esse": Die Günzburger sammeln Kilometer

Plus Schon seit 2005 ist eine Günzburger Gruppe Sportler regelmäßig im Wald unterwegs. Dieses Jahr auch, um mindestens 1000 Kilometer beim Landkreislauf einzureichen.

„Ich laufe, weil ich wirklich gerne esse“ steht auf dem T-Shirt von Walter Lasar. Er ist Mitglied der rund 20-köpfigen Gruppe „Günzburger Läufer“. Ob seine Mitläufer ebenfalls nur wegen des Essens die Laufschuhe schnüren, sei dahingestellt. Eines haben sie aber alle gemeinsam: die Freude am Laufen. Und die seit 2005 bestehende und von Edeltraud und Edgar Riedl geleitete Gruppe hat ein aktuelles Ziel: Sie will mit rund 1000 innerhalb von zwei Wochen zurückgelegten Kilometern ihren Beitrag leisten, dass beim virtuellen Landkreislauf die 15.000 Kilometer-Marke geknackt werden kann.