Landrat Reichhart: "Ich will die Attraktivität unserer Klinikstandorte steigern"

Plus Den Günzburger Landrat Reichhart hat Corona etwas ausgebremst, aber nicht in seinem Elan. Die Digitalisierung im Landratsamt und den Nahverkehr will er vorantreiben - und mehr.

Von Till Hofmann

Von den neuen Bürgermeistern im Landkreis wollten wir in den vergangenen Wochen wissen: Wie hat der Einstieg geklappt? Was sind die Ziele? Wo liegen die Herausforderungen? Da ist es natürlich naheliegend, noch einen Neuen zu fragen: Landrat Hans Reichhart, der nach fast einem viertel Jahrhundert Hubert Hafner im Frühjahr in dieser Position abgelöst hat.

Ich kann mich noch sehr gut an einen Dialog erinnern während eines kurzen Spaziergangs durch die Günzburger Innenstadt. Das war noch, bevor Sie in den zwei Kabinetten Söder Staatssekretär und anschließend Minister wurden. Ich fragte Sie nach Ihrem Traumberuf. Wissen Sie noch, was Sie geantwortet haben?

Hans Reichhart: Nein.

Landrat.

Reichhart: Ich hatte nie das Ziel, Berufspolitiker zu werden. Und wer Politik nur als Beruf versteht, macht ohnehin etwas falsch. Das hat mit viel Leidenschaft zu tun – speziell der Posten eines Landrats. Das ist sehr viel mehr als nur ein Job. Man kann unmittelbar gestalten, operativ tätig sein. Das ist als Minister so nicht möglich, wenngleich sich die Zuständigkeit hier in bestimmten Feldern über ganz Bayern erstreckt.

Der Zeitpunkt für den Wechsel auf den Landratsstuhl war angesichts der Corona-Pandemie nicht der günstigste. Hubert Hafner schien geradezu erleichtert, aufhören zu können.

Reichhart: Den Zeitpunkt kann man sich nicht aussuchen. Ich habe viel Respekt vor den Mitarbeitern, wie sie sich reingehängt haben in dieser Krisenzeit – und es nach wie vor tun. Das betrifft die ganze Führungsgruppe Katastrophenschutz, das Gesundheitsamt und andere Bereiche, aus denen Mitarbeiter abgezogen worden sind. Da hat keiner auf die regulären Dienstzeiten gepocht. Es gab Beschäftigte, die sieben Tage durchgearbeitet haben, weil es die Situation erforderte. Die Grenzen der Belastbarkeit sind erreicht, teilweise überschritten worden. Dabei durften Dienstleistungen ja insgesamt nicht vernachlässigt werden. Um nur ein Beispiel zu nennen: Bei der Kfz–Zulassung läuft es nach dem Lockdown wieder normal.

Wie hat Corona Sie als Landrat ausgebremst?

Reichhart: Während der Übergabezeit konnten manche Treffen zwischen meinem Vorgänger und mir nicht stattfinden. Das haben wir dann anders gelöst – zum Beispiel übers Telefon. Dass persönliche Begegnungen eine Zeit lang fast gar nicht mehr möglich waren, habe ich bedauert. Eine Videokonferenz ersetzt keine Gesprächsrunde in einem Raum. Es fehlt an Nähe, an Emotionalität. Das ist zwar nicht immer nötig. Manchmal aber schon.

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft: Wie geht es mit Corona weiter?

Reichhart: Konkret kann ich da nicht werden. Wie auch? Aber selbst wenn es 2021 einen Impfstoff oder ein Medikament geben wird: Wir werden uns in welcher Form und in welchem Umfang auch immer mit Corona weiterhin befassen müssen. Das verschwindet nicht über Nacht. Wir müssen mit dem Virus umgehen und leben lernen.

Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?

Reichhart: Dass wir im Landkreis Günzburg bisher auch viel Glück gehabt haben. Wenn sich dieses Virus einmal in einer Pflegeeinrichtung breitmacht, dann wird es wirklich schwierig. Da gibt es ja leider traurige Beispiele wie in Würzburg oder im Nachbarlandkreis Dillingen.

Und welche Projekte sind auf der Strecke geblieben?

Reichhart: Da wüsste ich keines. Aber manches kann nicht so schnell umgesetzt werden, wie es eigentlich vorgesehen war. Ich will da die Einrichtung eines Pflegestützpunktes im Landkreis Günzburg nennen. Das halte ich für wichtig, weil gesetzlich oder privat Versicherte auf diese Weise dezentral die Möglichkeit haben werden, sich über Pflege vollumfänglich zu informieren. Man muss dann nicht mehr selbst mühsam Informationen von verschiedenen Stellen zusammentragen. In den Pflegestützpunkten laufen die Fäden zusammen. Mitarbeiter sind in einer Kümmerer-Position. Damit werden wir erst 2021 so weit sein.

Gibt es weitere Lehren aus Corona für das Landratsamt?

Reichhart: Diese Krise wirkt auch wie ein Brennglas. Mir war es schon vor der Pandemie ein Anliegen, dass unsere Behörde die Möglichkeiten der Digitalisierung stärker nutzen sollte. Das hatte ich auch während des Wahlkampfes als einen Punkt betont. Am Ende sollen die Bürgerinnen und Bürger bei möglichst vielen der Behördenkontakte die Wahl haben, ob sie persönlich erscheinen wollen oder ob ihr Anliegen von zu Hause aus auch digital erledigt werden kann. Die Bearbeitung von Bauanträgen ist ein konkretes Beispiel für diese Strategie. Ich glaube, dass wir uns grundsätzlich stärker in der Kommunikation öffnen müssen und die sozialen Netzwerke da auch in Zukunft eine deutlich wahrnehmbare Rolle spielen.

Seit einigen Jahren fahren die Kreiskliniken inzwischen Millionendefizite ein, das der Landkreis ausgleicht. Kann das so weitergehen?

Reichhart: Da ist zunächst einmal nach den Gründen zu suchen – und die liegen in meinen Augen zuallererst beim Bundesgesetzgeber. Natürlich muss auf die Ökonomie geachtet werden. Es darf auch nicht sein, dass das Minus immer größer wird. Ich bin aber nach wie vor ein klarer Befürworter der dezentralen medizinischen Versorgung – und das auf hohem Niveau. Wir wollen die Attraktivität unserer Klinikstandorte in Günzburg und Krumbach nicht nur halten, sondern steigern. Deshalb ist auch Geld in die Hand genommen worden – etwa für einen neuen OP-Trakt in Krumbach und eine Geburtenstation in Günzburg.

Welche Baustellen wollen Sie noch angehen?

Reichhart: Wir werden uns im Wohnungsbau stärker engagieren. Es darf nicht sein, dass wir kein Pflegepersonal bekommen, weil es an geeignetem und bezahlbarem Wohnraum fehlt. Ob das über die Wiedergründung einer Kreiswohnungsbaugesellschaft oder mithilfe eines anderen Konstrukts geschieht, kann ich noch nicht sagen. Der Öffentliche Personennahverkehr muss so gestaltet sein, dass mehr Landkreisbürger darauf zurückgreifen. Da haben wir uns mit dem Kreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen auf den Weg gemacht. Und die nächsten Jahre wird uns auch der Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm massiv beschäftigen. Das Ziel ist, im Fernverkehr eine deutliche Verkürzung der Fahrtzeit zwischen beiden Städten auf 26 Minuten zu haben. Ich habe mich bereits als Verkehrsminister dafür eingesetzt und werde es auch als Landrat tun, dass darunter der Nah- und Regionalverkehr nicht leidet, sondern ausgebaut wird.

Ist der ländliche Raum gegenüber den Metropolen eine Konkurrenz?

Reichhart: Eindeutig ja. Der ländliche Raum ist voll konkurrenzfähig. Verstopfte Innenstädte, Verkehrskollaps, Luftverschmutzung – und dafür die Miete für eine Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung zahlen, die so hoch ist wie die für eine deutlich größere Wohnung auf dem Land mit Garten. Die Vorteile überwiegen in meinen Augen die Nachteile bei Weitem.

