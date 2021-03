vor 7 Min.

Landratsamt Günzburg: Trägerverein handelte bei Kids & Company „grob fahrlässig“

Plus Jahrelang hat die Günzburger Einrichtung zu hohe Fördermittel erhalten. Das beruhte auf unrichtigen Angaben, geht aus einem Bescheid hervor. Wie die Vorsitzende Stephane Denzler das sieht.

Von Till Hofmann

Die Günzburger Kinderbetreuungseinrichtung Kids & Company hat offenbar über Jahre hinweg zu viel staatliche und kommunale Förderung erhalten. Grund dafür sind falsch angegebene Belegungszeiten und auch eine Preisstaffelung, die höher liegt, als zum Teil tatsächlich mit den Eltern abgerechnet worden ist. Die Vorsitzende des Trägervereins, in deren Verantwortung diese Herangehensweise liegt, ist die Günzburger CSU-Bezirks-, Kreis- und Stadträtin Stephanie Denzler. Die hat sich am Freitagmittag in einer Pressemeldung an die Medien gewandt und eingeräumt, dass die Kindertagesstätte Kids & Company insgesamt über 300.000 Euro an Fördergeldern zurückzahlen musste.

Bei einer Überprüfung „gemeinsam mit dem Landratsamt“ sei Anfang 2020 aufgefallen, dass Eltern weniger Betreuungszeiten genommen hätten, als ursprünglich gebucht gewesen seien. Als Kids & Company dieser Fehler auffiel, sei umgehend gehandelt worden, teilte die CSU-Politikerin mit.

Das Landratsamt Günzburg hat eine etwas andere Sichtweise, wie aus einem Bescheid mit Datum vom 12. Januar hervorgeht. Das umfangreiche Schriftstück liegt unserer Redaktion vor.

Es gab keine gemeinsame Überprüfung des Vereins mit dem Landratsamt Günzburg

Auf fast fünfeinhalb Seiten werden dort vom Amt für Kinder, Jugend und Familie Förderbescheide aufgelistet. Sie sind von der Kreisverwaltungsbehörde jeweils zurückgenommen und neu festgesetzt worden – stets niedriger als die Summe, die vorher genannt worden ist. So heißt es beispielsweise: „Der Bescheid der Gemeinde Rettenbach vom 22.06.2020 wird insoweit zurückgenommen, als die Gesamtfördersumme in Höhe von 14.093,95 € durch den Betrag in Höhe von 11.635,16 € ersetzt wird.“

78 abgeänderte Förderbescheide werden erwähnt – für die Bewilligungsjahre 2013/14 bis einschließlich 2019. Die Gesamtsumme, die der Einrichtungsträger bis Mitte Februar zurückzahlen musste, lag in der Tat – wie Denzler angibt – bei über 300.000 Euro. Es sind fast 387.000 Euro, die der Einrichtungsträger „Verein zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Landkreis Günzburg“ zu Unrecht kassiert hat.

Mitnichten hat es von Anfang an eine gemeinsame Überprüfung des Vereins mit dem Landratsamt gegeben, wie es in der Pressemitteilung heißt, in deren Entwurf die Stadt Günzburg ursprünglich noch als weitere Behörde angeführt worden war. Die Stadt verwehrte sich am Freitag dagegen. Sie sei niemals in Überprüfungen involviert gewesen, hieß es auf Nachfrage.

Es gab zum Teil deutliche Abweichungen

Das Landratsamt berichtet in der Begründung für die verminderten Förderbescheide, dass Mitarbeiter der Behörde im November 2019 „zufällig auf Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der damals geltenden Gebührenstaffelung gestoßen“ sind. Dem Landratsamt ist danach nur die reguläre Beitragsstaffelung vorgelegt worden, nicht aber ein wohl ebenfalls existierendes Festpreisangebot, das entsprechend niedriger liegt. Auch auf ein Rabattsystem, das den Eltern angeboten worden sei, ist die Kreisverwaltungsbehörde nicht hingewiesen worden.

Die Einrichtung von Kids & Company. Bild: Bernhard Weizenegger (Archiv)

Das betrifft die Preishöhe. Eine andere Stellschraube ist die Nutzungsdauer der Einrichtung. In einem Schreiben und in zwei E-Mails aus den Jahren 2019 und 2020 hat das Günzburger Landratsamt verfügt, dass im Januar und Februar 2020 die Bring- und die Holzeiten der Buben und Mädchen dokumentiert werden müssen. „Die Auswertung dieser Dokumentation ergab, dass die tatsächlich in Anspruch genommene Nutzungszeit zum Teil deutlich von der in der KiBiG.web angesetzten Buchungszeit abwich.“ Die erwähnte Website gehört zu einem Internetportal des bayerischen Sozialministeriums, das der finanziellen Abwicklung der Förderung der Tagespflege zwischen den Regierungen, Landratsämtern/kreisfreien Städten sowie den Gemeinden dient. Die Abkürzung „KiBiG“ steht für Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz.

Wann hat ein Meeting zu dem Thema stattgefunden? Der Träger weiß es nicht

Aus einem Protokoll der Vorstandssitzung Ende April 2015 geht hervor, dass der Träger durchaus Kenntnis von der Abweichung zwischen genutzter und gebuchter Zeit hatte. „Unser Buchungssystem mit acht bis neun Stunden ist schwierig, da dadurch nicht immer alle Kinder da sind, aber theoretisch da sein konnten“, ist unter anderem nachzulesen. Außerdem wurde in einem anderen Vorstandsprotokoll des Trägervereins ein Meeting angekündigt, in dem über eine Konzeptänderung diskutiert werden sollte: „Mitgliedsbeiträge hoch, Elternbeiträge runter wg. Förderstruktur“.

Der Träger gibt fünfeinhalb Jahre später (Oktober 2020) an, dass sich nicht mehr nachvollziehen lasse, wann und ob das Meeting stattgefunden habe. Die Konzeptänderung bezieht sich nach Auskunft von Kids & Company auf das Finanzierungskonzept zur Weiterentwicklung der Kinderkrippe zu einem Kinderhaus.

Die Behörde stellt diverse Widersprüchlichkeiten fest

Das in der Kreisverwaltungsbehörde ansässige Jugendamt überzeugt diese Behauptung nicht. Eine neue Förderstruktur, über die der Vorstand weder verbindlich entschieden noch in irgendeiner Weise schriftlich kommuniziert habe, erscheine schlicht „nicht plausibel“.

27 Bilder Der neue Kindergarten von Kids & Company in Günzburg Bild: Bernhard Weizenegger

Die Behörde stellt in ihrem Bescheid diverse Widersprüchlichkeiten in den Stellungnahmen des Vereins fest und erkennt einen Förderverstoß. Daher seien die bereits vor Jahren erteilten Bescheide bis einschließlich 2019 rechtswidrig und zurückzunehmen.

Das Landratsamt sieht hier nicht nur einen "Fehler"

Das Schreiben des Landratsamtes stellt – anders als in der Mitteilung von der seit elf Jahren amtierenden Vereinsvorsitzenden Denzler – die Vorgänge nicht als „Fehler“ dar. Die protokollierte Kenntnis des Vorstands von der Lücke zwischen angegebener und genutzter Zeit in der Kindertageseinrichtung bedeutet für die Behörde, „dass der Einrichtungsträger mindestens mit grober Fahrlässigkeit unrichtige Angaben für die Förderung getätigt hat“. An anderer Stelle wird vom „Vorwurf des besonders schweren Sorgfaltsverstoßes“ geschrieben – einer, der jahrelang angehalten hat.

Dass es auf tatsächliche Anwesenheitszeiten der Kinder in der Einrichtung ankommt, die dann gefördert werden, „ist sogar ohne juristischen Sachverstand verständlich“, wird auf Seite 15 des Landratsamt-Schreibens ausgeführt.

Günzburgs OB Jauernig: Habe zuständige Gremien immer informiert

Zu den Städten und Gemeinden, aus deren Bereich die Kinder zu Kids & Company kommen und die jahrelang zu viel gezahlt haben, zählt die Sitzkommune Günzburg. Allein für 2020 muss die Große Kreisstadt nicht mehr gut 401.000 Euro zahlen, sondern nurmehr etwa 324.000 Euro. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (SPD) am Freitag, dass die Stadt Günzburg, wie eine Vielzahl anderer Kommunen, von der rückwirkenden Berichtigung/Änderung der kindbezogenen Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz für die Kindertageseinrichtung Kids & Company durch das Landratsamt Günzburg betroffen ist.

Hier waren die Außenanlagen bei Kids & Company noch nicht fertig. Bild: Bernhard Weizenegger (Archiv)

Wie Jauernig gegenüber unserer Zeitung ausführt, habe er dabei die zuständigen städtischen Gremien immer zeitnah und ausführlich über die Angelegenheit informiert und die aus Sicht der Stadt erforderlichen Beschlüsse herbeigeführt. Unseren Informationen zufolge wurde zweimal in nicht öffentlicher Sitzung über die Vorgänge gesprochen. Mit Hinweis auf das noch laufende Verwaltungsverfahren bei einer anderen Behörde wollte sich der Oberbürgermeister nicht weiter zu diesem Thema äußern.

Stephanie Denzler bedauert den Fehler

Ebenfalls nichts sagen wollte Daniel Gastl, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Günzburg-Krumbach. Er bestätigte, dass die Sparkasse eine Mitgliedsfirma bei Kids & Company ist. Weitere namhafte Unternehmen aus dem Kreis Günzburg sind zum Beispiel Wanzl, die Kreisklinik Günzburg, BWF Group Offingen, Legoland Deutschland, KLB Kötztal und die VR-Bank Donau-Mindel. Da sein Haus den Bau der Kindertagesstätte finanziert habe, bestehe eine Kundenverbindung. Und die unterliege dem Bankgeheimnis, so Sparkassenchef Gastl.

Stephanie Denzler bedauert den Fehler, der ihr „persönlich sehr leid tut“ und überlegt sich, ob sie zu den Vorwürfen in einem Gespräch mit unserer Redaktion ausführlich Stellung nehmen will.

Lesen Sie dazu den Kommentar von Till Hofmann:

Lesen Sie auch:

Themen folgen