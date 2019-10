vor 50 Min.

Landratswahl: Nicht nur die CSU setzt auf Reichhart

Nein, den Chefsessel im Landratsamt hat Reichhart noch nicht inne. Hier ist er in seinem Büro im Ministerium zu sehen.

Die Freien Wähler wollen heute den Kandidaten der CSU ebenfalls nominieren. Ursprünglich gab es andere Pläne. Wer sonst noch antritt.

Von Till Hofmann

Der bayerische Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart kann sich bei seiner Landratskandidatur nicht nur auf einhellige Unterstützung aus den eigenen Reihen freuen. Heute wollen ihn auch die Freien Wähler (FW) nominieren, wie der FW-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Josef Brandner, gegenüber unserer Zeitung ankündigte. Für den Fall, dass einer aus dem immer wieder genannten CSU-Trio ( Monika Wiesmüller-Schwab, Stephanie Denzler, Matthias Kiermasz) angetreten wäre, hätten die Freien Wähler dem Vernehmen nach mit einem eigenen Kandidaten reagiert. Dass der 37-Jährige Hans Reichhart jetzt selbst antritt, hat Brandner nach eigenen Worten „schon überrascht“.

Offensichtlich wollte der eigene Bewerber, dessen Namen der FW-Kreistagsfraktionschef nicht nennt, dann auch nicht nur ein „Zählkandidat“ sein. Die Festlegung, den CSU-Mann Hans Reichhart vorzuschlagen, sei im Kreisvorstand der Gruppierung bereits im September einstimmig erfolgt. Brandner begründet dies unter anderem damit, die „bürgerliche Mitte“ stärken zu wollen. Man verfolge außerdem im Kreistag – dort sitzt auch Hans Reichhart als Vorsitzender der CSU-Fraktion – in vielen Bereichen „ähnliche Interessen“. Auf Landesebene erwähnt der Thannhauser Omnibusunternehmer Brandner die Regierungskoalition zwischen CSU und Freien Wählern. „Das läuft recht ordentlich.“

Reichhart will sich den Wahlberechtigten vorstellen

Natürlich haben die Wahlberechtigten am heutigen Mittwochabend das letzte Wort und stimmen über den bislang einzigen Kandidaten ab. Die Vorstandsempfehlung, für den CSU-Staatsminister zu votieren, ist gleichwohl eindeutig. „Die Kreisvorsitzende Ruth Abmayr wird das sehr gut begründen“, so Brandner.

Hans Reichhart selbst wird sich den Wahlberechtigten (in anderen Parteien heißen sie Delegierte) vorstellen. Parteipolitisch hat er kein Heimspiel, von der Örtlichkeit her schon: Denn die Aufstellungsversammlung wird in seinem Wohnort Jettingen-Scheppach sein, im Jettinger Gasthof Sonne. Um 19.30 Uhr ist eine Stunde Zeit dafür. Danach beginnt die Jahreshauptversammlung der Freien Wähler. Bei der Nominierung geht es ausschließlich um den Landratsposten. Die Kreistagsliste wollen die FW voraussichtlich am 30. November präsentieren.

Die Riege ist noch nicht komplett

Mit den drei Landratskandidaten, die allesamt im Landtag als Abgeordnete sitzen (Maximilian Deisenhofer von den Grünen und Gerd Mannes, AfD) oder auf der Regierungsbank ( Hans Reichhart, CSU) ist die Riege der Bewerber noch nicht komplett. Ernsthafte Chancen werden Rudolf Ristl von der Piratenpartei allerdings nicht eingeräumt., der nach eigener Aussage von den Linken unterstützt wird. Dann sind Unterstützungsunterschriften offenbar nicht nötig.

Genaue Vorstellungen, wie lange er das Amt bekleiden will, hat der 57-jährige Ristl jedenfalls. „Durch mein Lebensalter ist das Ende der Amtszeit auch schon erkennbar. Um spürbare Veränderungen herbeizuführen, benötige ich einige Jahre und deshalb sind zwei Amtszeiten nötig. Da ich dann 70 Jahre alt bin und ich immer gesagt habe, dass ich dann eine Doktorarbeit schreibe und auch genügend Zeit zum Golf spielen haben möchte, steht der Nachfolgertermin auch schon fest“, schreibt er im Internet. Es wäre das Jahr 2026.

Die SPD wird sich wohl jetzt äußern

Auch wie ein Landrat auftreten soll, weiß Ristl zu berichten: „Ein Landrat ist für mich ein Mensch, der kompetent seinen Landkreis durch sein erworbenes umfangreiches Fachwissen leitet und entwickelt. Durch seine freundliche Ausstrahlung, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, seinem Charakter eine Vorbildfunktion im Landkreis ausübt.“

Derlei Stellenbeschreibung liegt vom Kandidaten oder der Kandidatin der SPD bislang jedenfalls nicht vor. Vor einem Monat hatte der Kreisvorsitzende Achim Fißl gesagt, es müsse noch „zu Ende verhandelt“ werden. Er sei mit einer Frau und einem Mann im Gespräch. Und er sagte, in 14 Tage wisse man mehr. Dieses Versprechen sollte also vor rund zwei Wochen erfüllt werden. In dieser Woche wird es dann nach GZ-Informationen tatsächlich passieren.

Die Sozialdemokraten wollen sich zur Wahl stellen

Die Kreis-SPD hat am Donnerstag in Ichenhausen eine Vorstandssitzung. Wer der Bewerber sein wird, wollten weder Fißl noch Vorstandsmitglied Gerd Olbrich am Dienstagabend sagen. Klar soll aber dem Vernehmen nach sein, dass auch die Sozialdemokraten sich mit einem Landratsbewerber zur Wahl stellen.

Grünen-Kandidat Deisenhofer ist übrigens über die voraussichtliche Unterstützung der Freien Wähler für CSU-Mann Hans Reichhart nicht überrascht. „Man führt ja auch Gespräche mit den Leuten. Ich konnte das schon vermuten.“ Der schwäbische Bezirksvorsitzende der Grünen sagt: „Das müssen die Freien Wähler entscheiden, ob sie für so eine wichtige Wahl einen Kandidaten in den eigenen Reihen haben, den sie für geeignet halten, oder eben nicht.“ Deisenhofer ist nach eigener Aussage „nicht nur angetreten, weil ich davon ausgehe, dass ich gewählt werde“. Die Grünen „als Nummer zwei in Bayern“ spürten die Verpflichtung, „gute Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen“.

