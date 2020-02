22:30 Uhr

Landratswahl: Welcher Kandidat ist der beste?

Unsere Zeitung gibt Ihnen die Möglichkeit, in Günzburg am 13. Februar alle Bewerber kennenzulernen. Hier sehen Sie schon einen der Kandidaten im Porträt.

In nicht einmal sechs Wochen wird der Landkreis Günzburg nach 24 Jahren einen neuen Landrat haben. Hubert Hafner ( CSU) hört aus Altersgründen auf. Und fünf Politiker wollen sein politisches Erbe antreten: Hans Reichhart (CSU) hat dafür sein Amt als bayerischer Bau- und Verkehrsminister vor wenigen Tagen aufgegeben. Maximilian Deisenhofer (Grüne) und Gerd Mannes ( AfD) würden ihren Platz als Landtagsabgeordnete im Maximilianeum gerne gegen den Chefsessel im Günzburger Landratsamt eintauschen. Die einzige Bewerberin stammt mit Luise Bader aus den Reihen der SPD. Und Die Linke setzt auf den Piraten Rudolf Ristl, der sich bereits verschiedentlich um kommunalpolitische Ämter bemüht hat.

Im Video erklärt er, warum ihn die Bürger wählen sollen:

Rudolf Ristl will neuer Landrat in Günzburg werden. Er tritt für Die Linke an und erklärt im Video, warum ihn die Bürger am 15. März 2020 wählen sollen. Video: Bernhard Weizenegger

Die Günzburger Zeitung und die Mittelschwäbischen Nachrichten bitten in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Günzburg am Donnerstag, 13. Februar, alle Kandidaten ins Forum am Hofgarten nach Günzburg. Für die Bürgerinnen und Bürger ist es die Gelegenheit, sämtliche „Landratsanwärter“ an einem Ort persönlich zu erleben.

Die Günzburger Zeitung moderiert den Abend

Wie präsentieren sich die Bewerber? Sind sie sympathisch und kompetent? Das sollen die Gäste beurteilen. Hilfreich dabei sind vielleicht die Fragen der beiden Moderatoren des Abends, Till Hofmann und Michael Lindner (Günzburger Zeitung). Dabei geht es um Themen wie „Umweltschutz“, „Bildung“, „Stadt und Land“ und „Gesundheit/medizinische Versorgung“.

Die Besucher können am 13. Februar interaktiv mitwirken. Deshalb bitten wir ausdrücklich um Folgendes: Bringen Sie Ihr Smartphone mit! Auf was Sie hingegen aus Sicherheitsgründen verzichten müssen, sind Rucksäcke, Taschen oder Ähnliches. Sie dürfen nicht in den Saal mitgenommen werden. Außerdem weisen wir darauf hin, dass Kontrollen durch das Sicherheitspersonal möglich sind.

Seien Sie rechtzeitig da

Der Einlass in das Forum ist um 18 Uhr. Der Saal selbst wird um 18.30 Uhr geöffnet. Bis auf wenige reservierte Sitzplätze können Sie überall Platz nehmen. Das Podium zur Landratswahl startet um 19 Uhr. Es wird keine Tickets geben, da kein Eintritt erhoben wird. Empfohlen wird, rechtzeitig da zu sein.

Von jedem der Kandidaten haben wir ein kurzes Video gedreht, das wir zunächst für 24 Stunden online präsentieren, bevor am Schluss alle gesammelt zu sehen sind. Den Anfang macht Rudolf Ristl aus Jettingen-Scheppach, der für Die Linke ins Rennen geht. Denn wenn er unter der Flagge seiner Piratenpartei angetreten wäre, hätte er zunächst Unterstützungsunterschriften sammeln müssen.

Erleben Sie alle fünf Kandidaten in einer Woche im Forum am Hofgarten. Für eine Trink- und Diskussionspause haben wir ebenfalls gesorgt. (gz)

