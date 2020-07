00:31 Uhr

Lange Legoland-Nächte

Der Park ist dann bis 22 Uhr geöffnet

An den drei Samstagen, 1., 8. und 15. August, gibt es im Günzburger Legoland-Park wieder Lange Nächte mit Feuerwerk. Der Freizeitpark ist dann bis 22 Uhr geöffnet.

Der Europameister der Magie, Florian Zimmer, wird mit seinem gedankenlesenden Waschbären Willi die Gäste auch an den Langen Nächten auf eine Reise durch die Welt der Magie und Illusionen führen.

Mit Einsetzen der Dämmerung wird es auch im Miniland magisch, teilt der Park mit: Dann geht die Beleuchtung in den vielen Modellen der europäischen Sehenswürdigkeiten an und zaubert eine stimmungsvolle Atmosphäre in die Lego-Miniaturwelt.

Gegen 22 Uhr schließt eine Musik-Feuerwerksshow den Abend ab. Es gelten die üblichen Hygienebestimmungen, in ausgewiesenen Bereichen muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Der Parkbesuch ist nur mit einem vorab online gebuchten tagesdatierten Eintrittsticket möglich.An der Kasse vor Ort kann keine Eintrittskarte erworben werden. (zg)