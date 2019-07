vor 42 Min.

Lange Wartelisten bei der Kurzzeitpflege

Warum die Lage im Landkreis Günzburg angespannter ist als anderswo

Von Walter Kaiser

Plätze für eine Kurzzeitpflege sind knapp, die Wartelisten lang. Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen fehlt es an Personal, zum anderen ist der pflegerische und bürokratische Aufwand für die Träger – etwa Altenheime und Kliniken – unverhältnismäßig hoch und damit teuer.

Im Landkreis Günzburg kommt noch ein dritter Faktor hinzu. Wegen der überdurchschnittlich vielen (Fach-)Kliniken gibt es mehr Patienten als andernorts, die nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zumindest kurzzeitig noch auf Hilfe angewiesen sind. Was tun? Auf Antrag der CSU-Kreistagsfraktion wurde darüber im Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren diskutiert. Kurzzeitpflegeplätze gibt es bei privaten Diensten, über den Landkreis in den Altenheimen oder etwa an der Kreisklinik in Krumbach. Die CSU könnte sich darüber hinaus eine eigene, gewissermaßen zentrale Einrichtung vorstellen. „Mit etwa 30 Plätzen“, wie CSU-Kreisrätin Ruth Niemetz im Ausschuss sagte.

Grundsätzlich wäre das denkbar, erklärte Martin Neumeier, der Leiter der kreiseigenen Alten- und Pflegeheime. Auch wenn der Landkreis ein solches Haus in Eigenregie aufbauen und betreiben würde – ein Grundproblem bleibt: das fehlende Fachpersonal. „Das können wir auch mit Geld nicht herzaubern“, erklärte Landrat Hubert Hafner.

Grünen-Kreisrätin Angelika Fischer regte an, vorab auch beim Neubau des Wahl-Linderschen Altenheims in Günzburg in verstärktem Maße an die Kurzzeitpflege zu denken. „Diese Chance sollten wir nicht verpassen.“ Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Deshalb fördert der Landkreis Altenheime und Kliniken, die Kurzzeitpflegeplätze vorhalten, mit zehn Euro je Patient und Kalendertag. Andere Landkreise zahlen mehr. 20 Euro schießt etwa der Landkreis Oberallgäu bei. Damit ist es gelungen, die Zahl der Plätze wenigstens ein bisschen zu erhöhen. Einen höheren Kreiszuschuss für heimische Einrichtungen schlug deshalb SPD-Rat Werner Gloning vor.

Eine Lösung der Probleme konnte bei der Sitzung des Ausschusses natürlich nicht gefunden werden. Beschlossen wurde deshalb, dass die Landkreisverwaltung und der Leiter der Alten- und Pflegeheime Vorschläge ausarbeiten, um eine Verbesserung der momentanen Lage zu erreichen. Auch die Kreistagsfraktionen, so der Landrat, sollten sich bis zu einer späteren Sitzung Gedanken machen.

Sehr hoffnungsfroh klangen die grundlegenden Anmerkungen von Martin Neumeier allerdings nicht. „Das gesamte System“ der Pflege liege „im Argen“, betonte er. Namentlich bei der Kurzzeitpflege hätten sich überbordende gesetzliche und finanzielle Anforderungen angehäuft, die für die Träger nur unter größten Mühen umzusetzen seien. Neumeier: „Es hat sich viel Unfug angesammelt.“ Den zu beseitigen, steht freilich nicht in der Macht des Landkreises.

